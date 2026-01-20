Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Haberleri

        Trabzon Valisi Şahin'den şehit Eren Bülbül ve Özkan Sümer'in mezarına ziyaret

        Trabzon Valisi Tahir Şahin, 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü PKK mensuplarıyla çıkan çatışma sırasında şehit olan Eren Bülbül ile Trabzonspor'da futbolculuk, teknik direktörlük ve kulüp başkanlığı görevlerinde bulunan Özkan Sümer'in Maçka ilçesindeki mezarını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 18:55 Güncelleme: 20.01.2026 - 18:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon Valisi Şahin'den şehit Eren Bülbül ve Özkan Sümer'in mezarına ziyaret
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trabzon Valisi Tahir Şahin, 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü PKK mensuplarıyla çıkan çatışma sırasında şehit olan Eren Bülbül ile Trabzonspor'da futbolculuk, teknik direktörlük ve kulüp başkanlığı görevlerinde bulunan Özkan Sümer'in Maçka ilçesindeki mezarını ziyaret etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre Şahin ve beraberindekiler, Eren Bülbül'ün Maçka'ya bağlı Köprüyanı Mahallesi'ndeki mezarı başında dua etti.

        Şahin, Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül'e başsağlığı dileklerini iletti.

        Devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu vurgulayan Şahin, Eren Bülbül'ün milletin gönlünde müstesna bir yere sahip olduğunu kaydetti.

        Vali Şahin, daha sonra Özkan Sümer'in aynı ilçedeki mezarını ziyaret etti, yakınlarına taziyede bulundu.

        Şahin'e ziyaretlerinde, eşi Cansel Şahin, Maçka Kaymakamı Şahin Demir, Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Murat Yakın, İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanı Sahil Güvenlik Binbaşı Aytaç Bayırlı ve diğer ilgililer eşlik etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Haseke'de anlaşmaya varıldı
        Haseke'de anlaşmaya varıldı
        Türk bayrağına hain saldırı! Türkiye'den peş peşe açıklamalar
        Türk bayrağına hain saldırı! Türkiye'den peş peşe açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fenerbahçe'den Bankalar Birliği açıklaması!
        Fenerbahçe'den Bankalar Birliği açıklaması!
        Dışişleri Bakanı Fidan: 18 Ocak Mutabakatı'nı da destekliyoruz
        Dışişleri Bakanı Fidan: 18 Ocak Mutabakatı'nı da destekliyoruz
        20 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        20 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        19 ay sonra hayatını kaybetti
        19 ay sonra hayatını kaybetti
        Yeni Fed başkanı için geri sayım
        Yeni Fed başkanı için geri sayım
        Kuruçeşme açıklarında cansız beden! Rus yüzücü şüphesi!
        Kuruçeşme açıklarında cansız beden! Rus yüzücü şüphesi!
        Beşiktaş ile Benfica, Rafa Silva transferinde anlaştı!
        Beşiktaş ile Benfica, Rafa Silva transferinde anlaştı!
        Trump'tan Grönland'ı ABD toprağı gibi gösteren paylaşım
        Trump'tan Grönland'ı ABD toprağı gibi gösteren paylaşım
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NBA efsanesi O'Neal ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NBA efsanesi O'Neal ile bir araya geldi
        "Terörsüz Türkiye hedefi hayatidir"
        "Terörsüz Türkiye hedefi hayatidir"
        "Kritik mineraller enerjinin ötesinde tüm sektörler için önemli"
        "Kritik mineraller enerjinin ötesinde tüm sektörler için önemli"
        Tipi vardı araçlar yolda kaldı... Kepçe ile eve servis!
        Tipi vardı araçlar yolda kaldı... Kepçe ile eve servis!
        "Devler Ligi'nde hedefimiz ilk 24!"
        "Devler Ligi'nde hedefimiz ilk 24!"
        İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının tarihi!
        İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının tarihi!
        Konut satışında çifte rekor
        Konut satışında çifte rekor
        "O kişiyle karşılaşmıyoruz"
        "O kişiyle karşılaşmıyoruz"
        Dünyanın en değerli markaları belli oldu
        Dünyanın en değerli markaları belli oldu

        Benzer Haberler

        Trabzonspor, Norveçli oyuncu Mathias Johan Fjortoft Lovik'i renklerine bağl...
        Trabzonspor, Norveçli oyuncu Mathias Johan Fjortoft Lovik'i renklerine bağl...
        Türk amatör futbolunun sembol isimlerinden Hatay Yurdakul'un cenazesi Trabz...
        Türk amatör futbolunun sembol isimlerinden Hatay Yurdakul'un cenazesi Trabz...
        Hizmet-İş Sendikası Trabzon Şubesi 7. Olağan Genel Kurulu yapıldı
        Hizmet-İş Sendikası Trabzon Şubesi 7. Olağan Genel Kurulu yapıldı
        Belediye başkanı, odasına giren kargayı besledi
        Belediye başkanı, odasına giren kargayı besledi
        Trabzonspor, 19 puanı içerde 19 puanı dışarı da topladı
        Trabzonspor, 19 puanı içerde 19 puanı dışarı da topladı
        MÜSİAD Trabzon Şube Başkanı İskenderoğlu, basın mensuplarıyla bir araya gel...
        MÜSİAD Trabzon Şube Başkanı İskenderoğlu, basın mensuplarıyla bir araya gel...