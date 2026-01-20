Habertürk
Habertürk
        Hizmet-İş Sendikası Trabzon Şubesi 7. Olağan Genel Kurulu yapıldı

        Hizmet-İş Sendikası Trabzon Şubesi 7. Olağan Genel Kurulu yapıldı

        Hizmet-İş Sendikası Trabzon Şubesinin 7. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 14:10 Güncelleme: 20.01.2026 - 14:10
        Hizmet-İş Sendikası Trabzon Şubesi 7. Olağan Genel Kurulu yapıldı
        Hizmet-İş Sendikası Trabzon Şubesinin 7. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.


        HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir, kentteki bir otelde düzenlenen genel kurulda, Trabzon şubesinin, Hizmet-İş Sendikası ve HAK-İŞ'in en önemli şubelerinden olduğunu söyledi.

        Sendikanın 5 bine yakın üyesi olduğunu dile getiren Özdemir, şubenin işçilere ve emekçilere her zaman değer verdiğini ifade etti.

        Özdemir, sendikada kuruluşundan itibaren görev alan şube başkanlarına teşekkür ederek, onların katkılarıyla sendikanın bu günlerine geldiğini kaydetti.

        Hizmet-İş Sendikasının önemine işaret eden Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Hizmet-İş Sendikası birlik demek. Hizmet-İş Sendikası kardeşlik demek. Hizmet-İş Sendikasının olduğu yerde birlik, beraberlik, kardeşlik ve mücadele olur. Bizim olduğumuz yerde kavga olmaz. Bizim olduğumuz yerde topluma, vatana, millete zarar verilmez. Sadece emekçiler için mücadele edilir, gerektiği zaman vatan için mücadele edilir."

        Özdemir, taşeron işçilerin geçmişte yaşadıkları sıkıntıları anlatarak, şunları kaydetti:

        "HAK-İŞ Konfederasyonu Başkanımız Mahmut Arslan ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun. Onların sayesinde artık haklarımızın mücadelesini yapabiliyoruz. Eksiğimiz çoktur, yapamadığımız şeyler vardır ama 10 sene, 20 sene öncesiyle bu zamanı kıyaslarsak çok büyük mesafeler katettik. Hepimizin artık toplu iş sözleşmesi var, mücadele edecek sendikamız var. Bunun için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etmemiz gerek. Bu noktalara getirdi ve şu anda Türkiye'de taşeron uygulaması bitti."

        - "Hizmet-İş Sendikamız 276 bin 500 üyesiyle Türkiye'nin en büyük işçi sendikası"

        Bazı belediyelerin sendikalarına karşı tutumlarını da eleştiren Özdemir, "Hizmet-İş Sendikamız hala 276 bin 500 üyesiyle Türkiye'nin en büyük işçi sendikası. Mücadele denince HAK-İŞ ve Hizmet-İş Sendikası gelir. Bunlar zannediyor ki biz tehditle, baskıyla veyahut da işçilerin kafasını karıştırarak Hizmet-İş Sendikasını bitiririz, bitiremezler." diye konuştu.

        Özdemir, Türkiye'de Filistin ve Gazze için mücadele eden sivil toplum kuruluşlarının en başında HAK-İŞ'in geldiğine de işaret ederek, sürece, bütün illerde eylem yaparak, maddi ve manevi destek verdiklerini kaydetti.

        Belediye işçilerinin yaptığı işlerin önemine dikkati çeken Özdemir, üyeleri olsun olmasın bundan sonraki süreçte de tüm emekçiler için çalışacaklarını sözlerine ekledi.

        Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Celal Yıldız da Trabzon şubesinin sendikanın en büyük şubelerinden olduğunu söyledi.

        Trabzon şubesinin başarılarına işaret eden Yıldız, sendikada geçmişten bugüne emek verenlere katkılarından ötürü teşekkür etti.

        Hizmet-İş Sendikası Trabzon Şubesi 7. Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa yeniden Şevket Çelik seçildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

