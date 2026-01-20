Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Haberleri

        Trabzon'da İdmanocağı Spor Kulübü'nün 105. kuruluş yıl dönümü kutlandı

        

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 13:43 Güncelleme: 20.01.2026 - 13:43
        
        Trabzon'da İdmanocağı Spor Kulübü'nün 105. kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı.

        İdmanocağı forması giyip atkı takan kulüp yöneticileri ve küçük sporcular, Kahraman Maraş Caddesi'nden Meydan Parkı'na kadar yürüdü.

        Burada saygı duruşu ve istiklal marşı okunmasının ardından Kulüp Başkanı Oktay Özer, alandaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Özer, yaptığı açıklamada, kulübün geçmişinde emeği geçenlere teşekkür etti.

        İdmanocağını geleceğe daha güçlü ve daha sağlam taşımak istediklerini belirten Özer, şunları kaydetti:

        "Bilinmelidir ki İdmanocağı bir kulüpten öte bir duruştur, vazgeçmeyenlerin, imkansız denileni mümkün kılanların, spor ahlakını her şeyden üstün tutanların evidir. Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim' sözü kulübümüzün kuruluşundan bu yana benimsediği anlayışında özeti olmuştur."

        Programa, Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören de katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

