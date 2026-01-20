Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Haberleri

        MÜSİAD Trabzon Şube Başkanı İskenderoğlu, basın mensuplarıyla bir araya geldi

        MÜSİAD Trabzon Şube Başkanı Mesut İskenderoğlu, istişare toplantısında basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Giriş: 20.01.2026 - 13:45 Güncelleme: 20.01.2026 - 13:45
        MÜSİAD Trabzon Şube Başkanı İskenderoğlu, basın mensuplarıyla bir araya geldi
        MÜSİAD Trabzon Şube Başkanı Mesut İskenderoğlu, istişare toplantısında basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Kentte bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan İskenderoğlu, MÜSİAD'ın 1990 yılında başlayan hikayesinin bugün 84 ülkede, 99 noktada, Türkiye'de ise 80'i aşkın şube temsilciliği bulunduğunu söyledi.

        Trabzon MÜSİAD Şubesi olarak göreve geldikleri günden beri istişareye önem verdiklerini belirten İskenderoğlu, yerel yöneticiler, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler ile sürekli temas halinde olmaya gayret gösterdiklerinin altını çizdi.

        2025 yılını değerlendiren İskenderoğlu, ülkenin ekonomik olarak zor bir dönemden geçtiğine değinerek, MÜSİAD üyelerinin de faaliyetlerinde ciddi zorluklar yaşadığını aktardı.

        İskenderoğlu, enflasyonun Türkiye'nin bir gerçeği olduğunu ve gerilemeye başladığına işaret ederek, 2025 sonu itibariyle yüzde 30'lu rakamlara kadar düştüğünü ve 2026 yılının daha iyi olmasını beklediklerini kaydetti.

        Trabzon'un önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirten İskenderoğlu, "Trabzon Türkiye'de yıldız bir şehir. Bölgesinde hakikaten yıldızı parlayan kadim bir tarihi olan bir şehir. Bu yükselişini devam ettiriyoruz. Özellikle son dönemde turizmle beraber çıtayı birkaç adım daha yukarı çıkardı. Yaklaşık 1 milyon 400 civarında turistin Trabzon'a geldiği söyleniyor." ifadelerini kullandı.

        İskenderoğlu, Trabzon'daki ekonomik ve ticarin yapının turizm ile sınırlandırılacağını fındık, çay ve son zamanlarda hızlanan soman ihracatıyla söz sahibi olduğuna değinerek, turizmin yanı sıra sanayi sektöründe de Trabzon'da büyük firmaların yer aldığını aktardı.






