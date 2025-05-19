Trabzonspor, Kızlar Manastırı'nda piyano dinletisi ve fotoğraf sergisi düzenlendi

Trabzon'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla piyano dinletisi ve fotoğraf sergisi düzenlendi.

Trabzonspor Kadın Komisyonu tarafından Kızlar Manastırı'nda organize edilen etkinlikte piyanist Nazlı Hacıalioğlu piyano dinletisi gerçekleştirdi. Spor yorumcusu Olcay Çakır kemençe, sanatçı Onur Dilber ise şiir ve şarkılarıyla Hacıalioğlu'na eşlik etti.

Programda konuşan Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Murat İskender, 19 Mayıs'ın yalnızca bir tarih değil, milletin yeniden ayağı kalkışının simgesi olduğunu ifade etti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'dan başlattığı kutlu yürüyüşün çok önemli olduğunu ve gençlere büyük bir sorumluluk yüklediğini vurgulayan İskender, "Çünkü onun en büyük eseri Cumhuriyet'tir. Emanetinin en büyük gücü ise Türk gençliğidir. Bugün aramızda 19 yaş altı takımımızın oyuncuları da var. Gençler sizler sadece yeşil sahalarda değil, karakterinizle duruşunuzla ve hayallerinizle geleceğimizin teminatısınız." diye konuştu.