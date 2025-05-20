Trabzon'da 7 düzensiz göçmen yakalandı

Göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüphelinin işlemleri ise devam ediyor.

Bu kişiler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerini sürdürdü.

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