Of'ta TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı
Trabzon'un Of ilçesinde Şehit Necmi Çakır Anadolu Lisesi tarafından "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" düzenlendi.
Trabzon'un Of ilçesinde Şehit Necmi Çakır Anadolu Lisesi tarafından "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" düzenlendi.
Fuarın açılışını gerçekleştiren Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, emeği geçen öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.
Ülkenin geleceği adına kendilerini umutlandıran projelerin fuarda yer aldığını dile getiren Demirer, projelerin her yönüyle bilimsel yöntemler kullanılarak yapıldığını söyledi.
Konuşmaların ardından Demirer, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu ve kurum müdürleri 19 projenin yer aldığı fuarı gezerek çalışmalar hakkında öğrencilerden bilgi aldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.