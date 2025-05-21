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        Of'ta TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

        Trabzon'un Of ilçesinde Şehit Necmi Çakır Anadolu Lisesi tarafından "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 15:04 Güncelleme: 21.05.2025 - 15:06
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        Of'ta TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı
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        Trabzon'un Of ilçesinde Şehit Necmi Çakır Anadolu Lisesi tarafından "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" düzenlendi.

        Fuarın açılışını gerçekleştiren Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, emeği geçen öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.

        Ülkenin geleceği adına kendilerini umutlandıran projelerin fuarda yer aldığını dile getiren Demirer, projelerin her yönüyle bilimsel yöntemler kullanılarak yapıldığını söyledi.

        Konuşmaların ardından Demirer, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu ve kurum müdürleri 19 projenin yer aldığı fuarı gezerek çalışmalar hakkında öğrencilerden bilgi aldı.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

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