Trabzon'da üniversite öğrencileri insansız kara aracı yarışması için hazırlanıyor

ENES SANSAR - Karadeniz Teknik Üniversitesindeki (KTÜ) 18 öğrenci, TEKNOFEST 2025'te bu yıl ilk kez düzenlenecek "İnsansız Kara Aracı" yarışlarına insansız tank ile katılmayı hedefliyor.

Takımlarına "KTÜ Creatiny Rover" adını veren öğrenciler, TEKNOFEST 2025'e "İnsansız Kara Aracı" yarışları kategorisinde başvurabilmek için bir araya geldi.

Tankın prototipini üreten öğrenciler, yaklaşık 2 ay içerisinde 130 santimetre uzunluğunda, 80 santimetre genişliğinde ve 90 santimetre yüksekliğindeki tankı tamamlamayı hedefliyor.

Takım kaptanı ve KTÜ Makine Mühendisliği 2. sınıf öğrencisi Emre Kartal, AA muhabirine, bu yıl ilk defa düzenlenecek insansız kara aracı kategorisinin kendilerini heyecanlandırdığını söyledi.

Tank için mekanik, yazılım ve elektronik olmak üzere 3 farklı branşta çalıştıklarını ifade eden Kartal, "Amacımız otonom sistemlerde kendimizi geliştirmek ve kara aracı üzerinde daha fazla deneyim elde etmek. Bu da öğrendiğimiz teorik bilgiyi pratik bilgiye daha hızlı bir şekilde aktarmamızı sağlıyor." dedi.

Prototip tank sayesinde kendilerini geliştirerek hatalarını düzelttiklerini belirten Kartal, yarışmaya girecekleri aracın 130 santimetre uzunluğunda, 80 santimetre genişliğinde ve 90 santimetre yüksekliğinde olacağını dile getirdi. Kartal, üzerinde 3 kamera yer alacak tankın hedefleri işaretleyip nişan alacağı bilgisini verdi. Tank için arkadaşlarıyla günde 10 saat çalıştıklarını dile getiren Kartal, "Yaklaşık bir motor 28 newton metre tork üretecek. Araçta çift tahrik sistemi, palet başına 4 bağımsız süspansiyon ve çok sayıda palet parçası bulunacak. Süspansiyon ve şasiyi alüminyum sigma profilden, gövdeyi ise kompozit malzemeden yapmayı planlıyoruz. Geri kalan kısmı ise yazıcılardan üç boyut baskı ile tamamlamayı düşünüyoruz." diye konuştu. KTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi Uğur Çay ise insansız tank için heyecanlı bir süreç yaşadıklarını belirtti. Projelerini tamamladıklarında daha mutlu olacaklarını ifade eden Çay, "Bir insanın alabileceği en büyük haz, projesini yaptığında onu gördüğü hazdır. Uzun süreli bir çalışma sonunda gerçekleştireceğimiz aracın bizleri çok mutlu edeceğini, yarışmada da derece elde edeceğimizi düşünüyorum." dedi.