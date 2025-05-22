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        Trabzon'da hafif ticari araca isabet eden yorgun mermi güvenlik kamerasına yansıdı

        Trabzon'un Araklı ilçesinde park halindeki hafif ticari araca isabet eden yorgun mermi, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 15:50 Güncelleme: 22.05.2025 - 15:50
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        Trabzon'da hafif ticari araca isabet eden yorgun mermi güvenlik kamerasına yansıdı
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        Trabzon'un Araklı ilçesinde park halindeki hafif ticari araca isabet eden yorgun mermi, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        İlçeye bağlı Erenler Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin Halil, park ettiği aracının yanına bir süre sonra geldiğinde ön camının delik olduğunu fark etti.

        Ne olduğunu öğrenebilmek için evindeki güvenlik kamerasını inceleyen ve aracına yorgun merminin isabet ettiğini fark eden Halil, aracında yaptığı aramada ise mermi çekirdeği buldu.

        Hüseyin Halil, AA muhabirine ailesiyle arabayı park edip eve girdiğini, birkaç dakika sonra camın delindiğini fark ettiğini söyledi.

        Camın neden kırıldığını ilk anda anlayamadığını dile getiren Halil, "Kameraya bakınca merminin düştüğünü gördüm. Allah'a şükür otomobilde değildik." dedi.

        Halil, olayı jandarma ekiplerine bildirdiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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