Trabzon'da hafif ticari araca isabet eden yorgun mermi güvenlik kamerasına yansıdı

Trabzon'un Araklı ilçesinde park halindeki hafif ticari araca isabet eden yorgun mermi, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İlçeye bağlı Erenler Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin Halil, park ettiği aracının yanına bir süre sonra geldiğinde ön camının delik olduğunu fark etti.

Ne olduğunu öğrenebilmek için evindeki güvenlik kamerasını inceleyen ve aracına yorgun merminin isabet ettiğini fark eden Halil, aracında yaptığı aramada ise mermi çekirdeği buldu.

Hüseyin Halil, AA muhabirine ailesiyle arabayı park edip eve girdiğini, birkaç dakika sonra camın delindiğini fark ettiğini söyledi.

Camın neden kırıldığını ilk anda anlayamadığını dile getiren Halil, "Kameraya bakınca merminin düştüğünü gördüm. Allah'a şükür otomobilde değildik." dedi.

Halil, olayı jandarma ekiplerine bildirdiğini kaydetti.