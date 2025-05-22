Trabzon'da lisesi öğrencilerinin projeleri sergide beğeniye sunuldu
Trabzon'da Ortahisar Anadolu Lisesi'nde "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" düzenlendi.
Trabzon'da Ortahisar Anadolu Lisesi'nde "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" düzenlendi.
Okul bahçesinde düzenlenen fuara katılan öğrenciler, yaptıkları projelerle ilgili ziyaretçilere çalışmalarını anlattı.
Ortahisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Karataş ve beraberindekiler, serginin açılışını gerçekleştirdi.
Karataş ve beraberindekiler sergiyi gezerek, proje yürütücüsü Alp Eren Saraç ve öğrencilerden çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Sergi, yarın sona erecek.
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