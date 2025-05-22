Trabzon'da lisesi öğrencilerinin projeleri sergide beğeniye sunuldu

Karataş ve beraberindekiler sergiyi gezerek, proje yürütücüsü Alp Eren Saraç ve öğrencilerden çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Okul bahçesinde düzenlenen fuara katılan öğrenciler, yaptıkları projelerle ilgili ziyaretçilere çalışmalarını anlattı.

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