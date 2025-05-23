Of'ta anasınıfı öğrencilerinden "Kuran Okuyorum" etkinliği

Trabzon'un Of ilçesindeki Gürpınar İlkokulu'nda anasınıfı öğrencilerinin katılımıyla "Kuran Okuyorum" etkinliği yapıldı.

İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, anasınıfı öğrencilerinin Kur-an'ı Kerim öğrenmesinde desteği olan öğretmen ile velileri tebrik etti.

Öğrencilerin bu yaşta Kur-an'ı Kerim ve dini bilgileri edinmesinin önemli olduğunu belirten Kabahasanoğlu, "Çünkü insanın karakterinin yüzde 70’i çocuğun ilk 72 ayında oluşuyor. Burada vatan sevgisi, millet sevgisi, bayrak sevgisi, Allah sevgisini öğrenen çocuk, ülkesi için çok çalışması gerektiğinin sorumluluğunda olur. Bundan sonraki yaşamlarında öğrencilerimize başarılar diliyorum." diye konuştu.

Programda anasınıfı öğrencileri Kur-an-ı Kerim, dualar ve ilahiler okudu.

Öğrencilere teşekkür belgelerini ve hediyelerini Kabahasanoğlu verdi.