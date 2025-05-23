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        Of'ta anasınıfı öğrencilerinden "Kuran Okuyorum" etkinliği

        Trabzon'un Of ilçesindeki Gürpınar İlkokulu'nda anasınıfı öğrencilerinin katılımıyla "Kuran Okuyorum" etkinliği yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 16:58 Güncelleme: 23.05.2025 - 17:04
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        Of'ta anasınıfı öğrencilerinden "Kuran Okuyorum" etkinliği
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        Trabzon'un Of ilçesindeki Gürpınar İlkokulu'nda anasınıfı öğrencilerinin katılımıyla "Kuran Okuyorum" etkinliği yapıldı.

        İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, anasınıfı öğrencilerinin Kur-an'ı Kerim öğrenmesinde desteği olan öğretmen ile velileri tebrik etti.

        Öğrencilerin bu yaşta Kur-an'ı Kerim ve dini bilgileri edinmesinin önemli olduğunu belirten Kabahasanoğlu, "Çünkü insanın karakterinin yüzde 70’i çocuğun ilk 72 ayında oluşuyor. Burada vatan sevgisi, millet sevgisi, bayrak sevgisi, Allah sevgisini öğrenen çocuk, ülkesi için çok çalışması gerektiğinin sorumluluğunda olur. Bundan sonraki yaşamlarında öğrencilerimize başarılar diliyorum." diye konuştu.

        Programda anasınıfı öğrencileri Kur-an-ı Kerim, dualar ve ilahiler okudu.

        Öğrencilere teşekkür belgelerini ve hediyelerini Kabahasanoğlu verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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