Trabzon'da 2,5 kilometrelik rafting parkuru açıldı

Trabzon'da ilk rafting parkuru, Hayrat ilçesinde açıldı.

Vali Aziz Yıldırım, Yarlı Mahallesi'nden geçen Yeniköy Deresi'nde oluşturulan parkurun açılışında, 2,5 kilometrelik parkurun ilerleyen dönemlerde 10 kilometreye çıkartılacağını söyledi.

Rafting parkurunun turizm açısından önemine işaret eden Yıldırım, "Şehrimizde rafting yapılabiliyor olması turizm açısından oldukça önemli. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise Hayrat için heyecan verici bir gün olduğunu belirterek, "Son yıllarda şehrimizin ekonomisine en önemli katkıyı sağlayan ve trendi yükselen alanımız turizm. Biz de gerek yurt içinde gerekse yurt dışında turizm paydaşlarımızla beraber bu işe daha iyi vaziyet etmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Genç, spor turizminde önemli bir yer tutan rafting için Trabzon'da ilk kez parkur açıldığını vurgulayarak, "Bu güzel ilçemizde, bölgemizde ilk adımı atıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.