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        Trabzon'da 2,5 kilometrelik rafting parkuru açıldı

        Trabzon'da ilk rafting parkuru, Hayrat ilçesinde açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 16:59 Güncelleme: 23.05.2025 - 17:53
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        Trabzon'da 2,5 kilometrelik rafting parkuru açıldı
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        Trabzon'da ilk rafting parkuru, Hayrat ilçesinde açıldı.

        Vali Aziz Yıldırım, Yarlı Mahallesi'nden geçen Yeniköy Deresi'nde oluşturulan parkurun açılışında, 2,5 kilometrelik parkurun ilerleyen dönemlerde 10 kilometreye çıkartılacağını söyledi.

        Rafting parkurunun turizm açısından önemine işaret eden Yıldırım, "Şehrimizde rafting yapılabiliyor olması turizm açısından oldukça önemli. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise Hayrat için heyecan verici bir gün olduğunu belirterek, "Son yıllarda şehrimizin ekonomisine en önemli katkıyı sağlayan ve trendi yükselen alanımız turizm. Biz de gerek yurt içinde gerekse yurt dışında turizm paydaşlarımızla beraber bu işe daha iyi vaziyet etmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

        Genç, spor turizminde önemli bir yer tutan rafting için Trabzon'da ilk kez parkur açıldığını vurgulayarak, "Bu güzel ilçemizde, bölgemizde ilk adımı atıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

        Hayrat Kaymakamı Selçuk Baş da bölge turizmine hizmet verecek parkurda, üç yılda rehberler ve diğer personelle birlikte 80 kişinin istihdam edilmesinin hedeflendiğini kaydetti.

        Parkurun yaklaşık 4 aylık çalışmaların ardından faaliyete alındığını dile getiren yatırımcı Gökhan Çakıroğlu ise çalışmalara destek verenlere teşekkür etti.

        Parkurun açılışı, İl Müftüsü Selami Aydın'ın dua etmesinin ardından kurdele kesilerek gerçekleştirildi.

        Program, 20 kişilik grubun rafting yapmasının ardından sona erdi.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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