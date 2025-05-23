Trabzonspor, Samsunspor maçının hazırlıklarına devam etti

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmana oyuncular ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman, pas ve taktik çalışmasıyla sona erdi.

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