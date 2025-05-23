AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, gençlere hitap etti:

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, gençlere hitaben "Dünyanın adaletsizliğe gittiği bir yerde Türkiye ne kadar güçlü olursa mazlumlar o kadar güçlü olur. Biz buna inanıyoruz. Sizler de bu gücü, bu dinamizmi inşallah daha iyi noktalara taşıyacaksınız." dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi tarafından Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Hukuk Akademisi" programına katılan Gül, dünyada kim güçlüyse onun haklı olduğu bir düzen bulunduğunu söyledi.

Küresel adaletsizlik düzeninin uzun bir süre gidemeyeceğini ifade eden Gül, "O yüzden Cumhurbaşkanımız ne diyor? 'Daha adil bir dünyanın kurulması elzemdir', 'Dünya 5'ten büyüktür' diyor. Bunları düzeltecek, bu adaletsizliğe son verecek olan sizlersiniz." ifadesini kullandı.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin, dünyaya huzur, barış ve adalet getirmediğini dile getiren Gül, yeni bir insan hakları sözleşmesine ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Gül, dünyanın evrensel bir anayasaya ihtiyacı olduğunu dile getirerek, "Dünyada çünkü 'güçlüysen haklısın' anlayışını tersine çevirecek olan bir anlayışa ihtiyaç var. O anlayışı ortaya koyacak olan sizlersiniz." diye konuştu. Türkiye'de demokrasi anlamında çok önemli mücadeleler verildiğine işaret eden Gül, şöyle devam etti: "Çok acılar yaşandı. Hamdolsun 23 yılda çok daha iyi noktadayız. Dünyanın adaletsizliğe gittiği bir yerde Türkiye ne kadar güçlü olursa mazlumlar o kadar güçlü olur. Biz buna inanıyoruz. Sizler de bu gücü, bu dinamizmi inşallah daha iyi noktalara taşıyacaksınız. Türkiye'de hep 27 Mayıs, 12 Eylül darbelerle demokrasi geriye gitti. Ne zaman ki Türkiye kendi ayakları üzerinde dursa. Bakın rahmetli Menderes vefatından, idam edilmesinden önce nükleer enerjiyle ilgili bir çalışma yapıyordu. Türkiye ne zaman milletin adamları sayesinde yönetilmeye başladığında, sandıktan millet çıktıysa Türkiye'de vesayetçi anlayış hep demokrasiyle mücadele etti, milletle mücadele etti."

- "Yeni sivil bir anayasa yapmak hepimizin üzerine bir görev" Türkiye'de yeni bir sivil anayasa ihtiyaç olduğuna dikkati çeken Gül, "Türkiye'nin bir anayasa sorunu var. Yeni sivil bir anayasa yapmak hepimizin üzerine bir görev. İnanıyorum ki Türkiye'de sivil, daha özgürlükçü… Şu anki anayasaya bakıyorsunuz tüm özgürlükleri veriyor 'ama' diye başlıyor. Ama yasamız var. Özgürlükler var 'ama' diyerek hemen kısıtlayan bir insan merkezli değil insanı önceleyen değil, özgürlükleri önceleyen bir anayasamız yok, ama yasamız var. Bunu da hep beraber değiştireceğimize inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu. - "Batı medeniyeti çökmüştür, iflas etmiştir" Abdulhamit Gül, Gazze'de her gün çocukların öldüğüne değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ölen Müslümansa, ölen belirli bir coğrafyaysa Ortadoğu'daysa hiç kimsenin umrunda değil. İnsan hakları oraya gelmiyor. O yüzden bu dünyanın gidebilecek bir yeri kalmamıştır. Dünya bu adaletsizlikle daha fazla yürüyemez. Batı medeniyeti çökmüştür, iflas etmiştir. Dünyaya verebilecek, insanlığa verebilecek bir şeyi kalmamıştır. Dünyanın beklediği adaleti ve merhameti getirebilecek bir coğrafyayız. İnsanlığa merhamet ve adaleti getiren bu coğrafya daha güçlü oldukça insanlık ayağa kalkacaktır. Bu coğrafyanın adı Türkiye'dir. Bu coğrafyanın çocukları sizlersiniz."