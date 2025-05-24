Trabzon'da 19 yıldır aranan şüpheli İstanbul'da yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Of ilçesinde 19 yıl önce işlenen cinayet suçunun faili olarak aranan R.Ç'nin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

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