Trabzon'da 19 yıldır aranan şüpheli İstanbul'da yakalandı
Trabzon'da kasten adam öldürme suçundan 19 yıldır aranan şüpheli İstanbul'da yakalandı.
Trabzon'da kasten adam öldürme suçundan 19 yıldır aranan şüpheli İstanbul'da yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Of ilçesinde 19 yıl önce işlenen cinayet suçunun faili olarak aranan R.Ç'nin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, R.Ç'nin İstanbul'un Bayrampaşa ilçesi Kartaltepe Mahallesi'nde olduğunu belirlendi.
Düzenlenen operasyonda R.Ç. saklandığı adreste yakalanarak, gözaltına alındı.
Trabzon'a getirilen R.Ç, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
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