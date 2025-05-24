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        Trabzon'da 19 yıldır aranan şüpheli İstanbul'da yakalandı

        Trabzon'da kasten adam öldürme suçundan 19 yıldır aranan şüpheli İstanbul'da yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 00:16 Güncelleme: 24.05.2025 - 00:16
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        Trabzon'da 19 yıldır aranan şüpheli İstanbul'da yakalandı
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        Trabzon'da kasten adam öldürme suçundan 19 yıldır aranan şüpheli İstanbul'da yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Of ilçesinde 19 yıl önce işlenen cinayet suçunun faili olarak aranan R.Ç'nin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

        İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, R.Ç'nin İstanbul'un Bayrampaşa ilçesi Kartaltepe Mahallesi'nde olduğunu belirlendi.

        Düzenlenen operasyonda R.Ç. saklandığı adreste yakalanarak, gözaltına alındı.

        Trabzon'a getirilen R.Ç, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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