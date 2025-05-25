Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Doğu Karadeniz'in 4 aylık su ürünleri ihracatı 47,8 milyon doları aştı

        Doğu Karadeniz'den ocak-nisan döneminde 47 milyon 838 bin 975 dolarlık su ürünü ihracatı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 12:06 Güncelleme: 25.05.2025 - 12:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Doğu Karadeniz'in 4 aylık su ürünleri ihracatı 47,8 milyon doları aştı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Doğu Karadeniz'den ocak-nisan döneminde 47 milyon 838 bin 975 dolarlık su ürünü ihracatı yapıldı.

        Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Su Ürünleri Sektör Komitesi Başkanı İsmail Kobya, AA muhabirine, bölgeden yılın 4 ayında 6 bin 681 ton su ürünü ihraç edildiğini söyledi.

        Söz konusu ihracattan 47 milyon 838 bin 975 dolar kazanç sağlandığını belirten Kobya, bölgeden bu dönem 21 ülkeye su ürünü dış satımı yapıldığını ifade etti.

        Kobya, Doğu Karadeniz'den ocak-nisan döneminde yapılan su ürünleri ihracatında Rusya Federasyonu'nun başı çektiğine işaret ederek, "Rusya Federasyonu'na bu dönem 25 milyon 807 bin 448 dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Rusya Federasyonu'nu 6 milyon 422 bin 175 dolarla Japonya ile 6 milyon 381 bin 527 dolarla ABD takip etti. Bölgeden ayrıca Hollanda, Meksika, Dominik Cumhuriyeti, Yunanistan ve Endonezya'ya da bu dönem su ürünü satıldı." dedi.

        Bölge ihracatının yüzde 80'inin Trabzon'dan gerçekleştirildiğini vurgulayan Kobya, kentten söz konusu dönemde 18 ülkeye 5 bin 205 ton su ürünü ihraç edildiğini ifade etti.

        Kobya, bu ihracattan 38 milyon 315 bin 746 dolar kazanç elde edildiğini, Rusya Federasyonu, ABD ve Japonya'nın Trabzon'dan en fazla su ürünü dış satımı yapılan 3 ülke olduğunu kaydetti.

        Su ürünlerinin bölge ve kentin önemli ihraç kalemlerinden olduğuna dikkati çeken Kobya, su ürünleri ihracatından beklentilerinin her dönem yüksek olduğunu sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Altını erittiklerinde gerçek ortaya çıktı!
        Altını erittiklerinde gerçek ortaya çıktı!
        G.Saray Yenikapı'da kupasına kavuşuyor!
        G.Saray Yenikapı'da kupasına kavuşuyor!
        Karısının iş adresini dahi bilmeyen koca kusurlu sayıldı!
        Karısının iş adresini dahi bilmeyen koca kusurlu sayıldı!
        ABD’li öğrenci İstanbul'da cinsel saldırı dehşeti yaşadı!
        ABD’li öğrenci İstanbul'da cinsel saldırı dehşeti yaşadı!
        F.Bahçe Beko kupa için parkeye çıkacak!
        F.Bahçe Beko kupa için parkeye çıkacak!
        Rusya'dan Ukrayna'ya yoğun hava saldırısı!
        Rusya'dan Ukrayna'ya yoğun hava saldırısı!
        Dünya 3.'sü kokoreçin standardı yok
        Dünya 3.'sü kokoreçin standardı yok
        Ağır suçlama
        Ağır suçlama
        "ABD ordusunun asıl amacı ülkeyi işgallerden korumak"
        "ABD ordusunun asıl amacı ülkeyi işgallerden korumak"
        "G.Saray'da ne işleri var?"
        "G.Saray'da ne işleri var?"
        İstanbul'a sadece 2 saat uzaktaki saklı cennetler!
        İstanbul'a sadece 2 saat uzaktaki saklı cennetler!
        Batıda toz taşınımına dikkat!
        Batıda toz taşınımına dikkat!
        Eski eşini öldürüp, kendini ağır yaralı
        Eski eşini öldürüp, kendini ağır yaralı
        İşte gerçek 'İnek Şaban'
        İşte gerçek 'İnek Şaban'
        "Filmden sonra psikolojim bozuldu"
        "Filmden sonra psikolojim bozuldu"
        İsrail'in tüm birlikleri Gazze'ye girdi
        İsrail'in tüm birlikleri Gazze'ye girdi
        Ülkelerin en sık kullanılan soyisimleri!
        Ülkelerin en sık kullanılan soyisimleri!
        Nedir bu soğuk duş mucizesi?
        Nedir bu soğuk duş mucizesi?
        Okan Buruk yeni hedefi belirledi!
        Okan Buruk yeni hedefi belirledi!
        Türk boylarının mezarları 750 yıllık anıt ağacın gölgesinde...
        Türk boylarının mezarları 750 yıllık anıt ağacın gölgesinde...

        Benzer Haberler

        Karadeniz'de kalp hastalarına 'yüksek rakım' uyarısı
        Karadeniz'de kalp hastalarına 'yüksek rakım' uyarısı
        TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Soylu, Trabzon'da gençlere hitap etti:
        TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Soylu, Trabzon'da gençlere hitap etti:
        Süleyman Soylu: Yolunuzdaki bütün taşları temizlemeye çalışıyoruz
        Süleyman Soylu: Yolunuzdaki bütün taşları temizlemeye çalışıyoruz
        Trabzonspor'a uluslararası öğrencilerden ziyaret
        Trabzonspor'a uluslararası öğrencilerden ziyaret
        Trabzonspor ile Samsunspor 54'üncü randevuda
        Trabzonspor ile Samsunspor 54'üncü randevuda
        Trabzon'da denizde sürüklenen tekne kurtarıldı
        Trabzon'da denizde sürüklenen tekne kurtarıldı