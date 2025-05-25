Trabzonsporlu futbolcu Cihan Çanak'ın adalesinde yaralanma tespit edildi

Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, yaptığı yazılı açıklamada, futbolcunun, hafta içinde yapılan antrenmanda sakatlandığını belirterek, "Futbolcumuz Cihan Çanak'ın, yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol arka üst adale yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.