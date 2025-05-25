Trabzonspor-Samsunspor maçından notlar

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında sahasında Reeder Samsunspor'u konuk eden Trabzonspor, geçen hafta Sipay Bodrum FK ile deplasmanda oynadığı karşılaşmanın 11'ine göre sahaya 5 oyuncudan yoksun olarak çıktı.

Teknik direktör Fatih Tekke, Sipay Bodrum FK maçında görev yapan Arif Boşluk, Ozan Tufan, Lundstram, Cham ve Draguş'u yedek soyundururken bu oyuncuların yerine ise Mendy, Visca, Sikan, Mustafa Eskihellaç ve Folcaralli'yi sahaya sürdü.

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır, Savic, Hüseyin Türkmen, Enis Destan, Batagov, Onuralp Çevikkan ve Cihan Çanak, sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı.

- Kalede Taha, forvette Sikan

Trabzonspor'un kalesini Uğurcan Çakır'ın sakatlığı nedeniyle art arda ikinci kez Muhammet Taha Tepe korudu. Ahmet Doğan Yıldırım ve Muhammetcan Aktaş olmak üzere 2 yedek kaleci de kadroda yer aldı.

Teknik direktör Fatih Tekke, geçen hafta Banza ve Enis Destan'ın yokluğuna rağmen görev vermediği Ukraynalı oyuncu Danylo Sikan'ı bu kez forvette görevlendirdi. Geçen hafta forvette görev alan Draguş ise yedek kulübesinde maça başladı.