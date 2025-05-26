Trabzonspor'un parlayan oyuncusu: Malheiro

SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Reeder Samsunspor ile sahasında 2-2 berabere kalan Trabzonspor'un gollerini atan Pedro Malheiro, takımının parlayan oyuncusu oldu.

Sezon başında Portekiz'in Boavista Kulübünden 2 milyon avro bonservis bedeli karşılığında kadroya dahil edilen 24 yaşındaki oyuncu, istikrarı ile dikkati çekerken savunma oyuncusu olmasına karşın da golleriyle takımına katkı verdi.

Ligde bu sezon başarılı bir grafik sergileyemeyen Karadeniz ekibinde, Malheiro ilk sezonunda gösterdiği performansla beğeni kazanmayı başardı.

- Banza'dan sonra en golcü

Portekizli oyuncu, bu sezon gol krallığı yarışında ön sıralarda yer alan Simon Banza'dan sonra takımının en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor.

Malheiro, 19 golü bulunan Banza'nın ardından savunma oyuncusu olmasına karşın 6 gol ile ikinci sırada yer alıyor. Portekizli oyuncu, 5 de asistle skor katkısı yaptı.

Portekizli oyuncuyu 5'er gol ile Cham ve Zubkov takip ediyor.