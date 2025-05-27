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        Trabzon'da kahverengi kokarcaya karşı üreticilere ilaç dağıtıldı

        Trabzon Ticaret Borsası (TTB) tarafından kahverengi kokarca ile mücadele için üreticilere ilaç dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 10:41 Güncelleme: 27.05.2025 - 10:41
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        Trabzon'da kahverengi kokarcaya karşı üreticilere ilaç dağıtıldı
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        Trabzon Ticaret Borsası (TTB) tarafından kahverengi kokarca ile mücadele için üreticilere ilaç dağıtıldı.

        TTB'den yapılan yazılı açıklamada, fındık başta olmak üzere zirai ürünlerde zararlara yol açabilen kahverengi kokarca ile mücadeleye destek verildiği belirtildi.

        TTB'nin 2018'den itibaren zararlı ile mücadele için bilgilendirici ve uyarıcı çalışmaların yanı sıra üreticilere ilaç dağıtımı yaptığı vurgulanan açıklamada, bu yıl da üye işletme sahipleriyle iş birliği içinde desteklerin sürdürüldüğü kaydedildi.

        Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen TTB Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan, yaklaşık 7 yıldır zararlı ile mücadeleye önderlik yaptıklarını ifade etti.

        Borsaya üye 120 işletme sahibine bu yıl da belirli miktarda ilaç vererek, bunları üreticilere ulaştırmaya başladıklarına dikkati çeken Ergan, şunları kaydetti:

        "İlaçlamanın nasıl yapılacağını anlatan broşürler de bastırıp üreticilere dağıtmaya başladık. Üreticilerimiz ilçelerindeki Tarım ve Orman Müdürlüklerinden de uygulama için destek alabilirler. Mücadelenin belirli aralıklarla fındık hasadına kadar sürdürülmesi gerekiyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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