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        Of Devlet Hastanesi'nde çevre illere de hizmet veriliyor

        Trabzon'da Of Devlet Hastanesi Başhekimi Şaban Uysal, 2,5 yıl önce yeni binasında hizmete başlayan hastanenin çevre illerin de tercih ettiği sağlık merkezi haline geldiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 12:03 Güncelleme: 27.05.2025 - 12:03
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        Of Devlet Hastanesi'nde çevre illere de hizmet veriliyor
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        Trabzon'da Of Devlet Hastanesi Başhekimi Şaban Uysal, 2,5 yıl önce yeni binasında hizmete başlayan hastanenin çevre illerin de tercih ettiği sağlık merkezi haline geldiğini söyledi.

        Uysal, AA muhabirine, Of Devlet Hastanesi'nin önemli gelişmeler ve yeniliklere imza atarak verdiği hizmetlerle bölge hastanesi konumuna ulaştığını belirtti.

        Hasta göçünün önüne geçildiğini de ifade eden Uysal, şu değerlendirmede bulundu:

        "Of Devlet Hastanesi 8-9 ilçeye ve Uzungöl gibi önemli turizm merkezine hitap eden tam teşekküllü, son teknolojik tıbbi cihazlarla donatılmış bir hastane. Palyatif servisi, psikiyatri servisi, ikinci seviye yoğun bakım, ikinci seviye acil servis, engelsiz hastane, gebe okulu, diyet polikliniği, panoramik diş röntgen birimi, mamografi birimi, 2 ultrason cihazı, 6 diyaliz cihazı, 5 diş ünitesi, 3 mekanik ventilatör cihazı, dijital röntgen cihazı, kronik yara bakım ve yanık birimi, fako cihazı gibi yeni birimler ve yeni tıbbi cihazları hastaneye kazandırdık. B grubu ve Erişilebilirlik Belgesi alan nadir hastanelerden biriyiz. Şu anda kronik yara servisinde yatan hastaların yaklaşık yarısı il dışından geldi."

        Hastanede 2 uzman, 10 pratisyen ve 6 diş hekimi bulunduğunu dile getiren Uysal, eksik hekim kadrosunu da en kısa zamanda tamamlama gayreti içinde olduklarını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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