Trabzon'da park halindeki minibüsün kayarak şarampole devrildiği kazada 5 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, 61 D 0450 plakalı minibüs sürücüsü Fatih K, Üniversite Mahallesi'nde aracı park ederek yolcu beklemeye başladı.

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