Trabzonspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında 30 Mayıs Cuma günü deplasmanda Onvo Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında 30 Mayıs Cuma günü deplasmanda Onvo Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Bordo-mavili futbolcular, dinamik ısınmanın ardından pas ve taktik çalışması gerçekleştirdi.
Trabzonspor, karşılaşmanın hazırlıklarını yarın tamamlayacak.
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