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        Trabzonspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında 30 Mayıs Cuma günü deplasmanda Onvo Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 18:44 Güncelleme: 28.05.2025 - 19:06
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        Trabzonspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında 30 Mayıs Cuma günü deplasmanda Onvo Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Bordo-mavili futbolcular, dinamik ısınmanın ardından pas ve taktik çalışması gerçekleştirdi.

        Trabzonspor, karşılaşmanın hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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