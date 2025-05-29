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        Trabzon'da tek katlı evde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi

        Trabzon'un Of ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 09:57 Güncelleme: 29.05.2025 - 09:57
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        Trabzon'da tek katlı evde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi
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        Trabzon'un Of ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi.

        Gürpınar Mahallesi'nde Ali Kumandaş'a ait evde sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında evde bulunan Ayşe Kumandaş ise dumandan etkilenerek tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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