Trabzon'da tek katlı evde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gürpınar Mahallesi'nde Ali Kumandaş'a ait evde sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

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