Trabzon'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası kutlandı

Trabzon'da, Ortahisar Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerince hazırlanan ürünler sergilendi.

Vali Aziz Yıldırım, Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'nda düzenlenen sergide, insanın hayatın her evresinde öğrenmeye açık bir varlık olduğunu söyledi.

Öğrenim ve eğitimin önemine dikkati çeken Yıldırım, "Eğitim, öğrendiklerimizin hayata yansımasıdır." dedi.

Yıldırım, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün illerdeki iz düşümünü olan halk eğitimi merkezlerinde yapılan faaliyetlerin her zaman kursiyerlerin önünü açabildiğini ifade etti.

Hayat boyu öğrenme üzerine Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası ile Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğü arasında protokol imzalandığına işaret eden Yıldırım, "Her zaman bir şeyler öğrenip üretime katkıda bulunmamız mümkün. İnşallah hayat boyu öğrenme kurslarında özellikle gençlerin, öğrendiklerini üretime çevirecekleri alanları, fırsatları bulabileceklerini ümit ediyorum." diye konuştu.