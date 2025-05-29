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        Of Halk Eğitimi Merkezi'nde yıl sonu sergisi açıldı

        Of Halk Eğitimi Merkezi'nde yıl içerisinde yapılan ürünlerden oluşan sergi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 13:45 Güncelleme: 29.05.2025 - 13:45
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        Of Halk Eğitimi Merkezi'nde yıl sonu sergisi açıldı
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        Of Halk Eğitimi Merkezi'nde yıl içerisinde yapılan ürünlerden oluşan sergi açıldı.

        Halk Eğitim Merkezi binasındaki serginin açılışında konuşan Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, başarılı eserlerin yer aldığı sergideki eserlerden dolayı kursiyerleri tebrik etti.

        Yapılan çalışmalar ile eğitimin tabana yayıldığını ifade eden Demirer, "Merkezimiz maşallah fabrika gibi üretim yapıyor. Kursiyerlerimiz hem kendi ekonomilerine hem de ülkemizin ekonomilerine katkıda bulunuyor." diye konuştu.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu da yaygın eğitimi çok benimsediklerini dile getirerek, "Özellikle giyim kursları, el sanatları kursları, özel eğitim öğrencileri yönelik kurslar, ve kadınların istihdamına yönelik kurslar ile folklor, müzik, yemek bilgisayar ve muhasebe alanlarında ve iş dünyasının ihtiyaçlarına yönelik kurslar açtık." ifadelerini kullandı.

        Of Halk Eğitim Merkezi Müdürü Muhammet Şevket Şahin ise her yaştan ve her kesimden insara ulaştıklarını belirterek, bilgi ve becerilerin geliştirilmesine olanak sağladıklarını söyledi.

        Konuşmaların ardından Kaymakam Demirer ile protokol üyeleri serginin açılış kurdelesini kesti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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