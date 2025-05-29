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        Trabzon'da dereye düşen 9 yaşındaki çocuğu arama çalışmalarına devam edildi

        Trabzon'un Çaykara ilçesinde 4 gün önce dereye düşen 9 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 14:06 Güncelleme: 29.05.2025 - 14:06
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        Trabzon'da dereye düşen 9 yaşındaki çocuğu arama çalışmalarına devam edildi
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        Trabzon'un Çaykara ilçesinde 4 gün önce dereye düşen 9 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları sürüyor.

        Bölgenin önemli turizm merkezlerinden Uzungöl'de ailesiyle gezdiği sırada Haldizen Deresi'ne düşerek kaybolan Faisal Ramzi Alshaikh'nin bulunması için ekipler yoğun şekilde çalışıyor.

        İl Jandarma Komutanlığı, JÖAK, JAK, AFAD, AKUT, ANDA, Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, UMKE ve İl Sağlık Müdürlüğünün yanı sıra çevre illerden gelen ekiplerin bölgedeki çalışmalarına, gönüllüler de eşlik ediyor.

        Ailesiyle Suudi Arabistan'dan gezmek için Trabzon'a gelen Faisal Ramzi Alshaikh, 26 Mayıs'ta düştüğü derede akıntıya kapılarak kaybolmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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