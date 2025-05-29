Trabzon'da tefecilik operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

Zanlılardan A.K, Y.A, A.A. ve K.A. savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, M.K. ile E.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan A.K, Y.A, A.A, K.A, M.K. ve E.Y. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Operasyonda, çok sayıda doküman, çek, senet, mermi ve para ele geçirildi.

Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu tefecilik yaptığı tespit edilen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yüksek faiz karşılığı borç para verip senet imzalatarak tefecilik yaptığı öne sürülen kişilere yönelik çalışma başlattı.

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