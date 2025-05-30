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        Trabzon'da "Kodlayap Teknoloji Şenliği" yapıldı

        Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğünce "Kodlayap Teknoloji Şenliği" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 15:02 Güncelleme: 30.05.2025 - 15:02
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        Trabzon'da "Kodlayap Teknoloji Şenliği" yapıldı
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        Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğünce "Kodlayap Teknoloji Şenliği" düzenlendi.

        Naci Orhan Bilgisayar Bilimleri Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Vali Yardımcısı Fatih Kızıltoprak, teknoloji okuryazarlığının önemini vurguladı.

        Maarif modelinde teknoloji okuryazarlığının çok önemsenmekte olduğunu belirten Kızıltoprak, "Öğrencilerimize katkı vermek üzere öğretmenlerimizin de bu alanda eğitim alması sağlanmakta. Bu merkezin hem öğretmenlere hem de öğrencilere katkı sağladığını düşünüyorum." dedi.

        İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun da yeni müfredatta teknoloji okuryazarlığa verilen öneme işaret ederek, "Yapılan bu işler Milli Eğitim Bakanlığı'mızın müfredat değişikliği Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile çok doğru orantılı, alanda destekleyici bir şekilde gitmektedir. Bu yönüyle de büyük bir önem arz etmektedir. Bu bilim merkezimiz, aynı zamanda her yıl birçok başarıya da çocuklarımız ve öğretmenlerimizin büyük emekleriyle ulusal, uluslararası ve yerel yarışmalarda dereceler elde ediyorlar." diye konuştu.

        Bilim merkezinin yapılmasında öncülük eden iş insanı Naci Orhan ise öğrencileri ve öğretmenleri çalışmalarından dolayı tebrik etti.

        Programda, öğrencilere mezuniyet belgelerinin verilmesinin ardından robotik kodlama ile yapılan çalışmalar sergilendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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