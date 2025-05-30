Trabzon'da "Tescilden Ticarete Coğrafi İşaretlerle Trabzon'un Yükselişi" paneli düzenlendi

Trabzon'da, "Tescilden Ticarete Coğrafi İşaretlerle Trabzon'un Yükselişi" paneli gerçekleştirildi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Trabzon Şubesi, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) ve Trabzon Üniversitesi işbirliğiyle TTSO'da düzenlenen panelde konuşan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Kanca, coğrafi işaretin yerel ürünlerin markalaşmasında, dünyaya tanıtılmasında, marka değeriyle beraber katma değerinin artmasında faydası olduğunu söyledi.

Trabzon'un 14 coğrafi işaretli ürünü olduğunu aktaran Kanca, "Coğrafi işaret ile ürünlerimizin kalite standardı da artmış oluyor. Bununla ilgili çalışmalarımıza devam etmemiz gerekiyor. Çünkü çok geniş kültürel mirasa sahibiz. Burada belediyemize, ticaret odamıza, sivil toplum kuruluşlarına düşen ciddi görevler var. Hepimiz elimizden geleni yaparak şehrimizi, ülkemizi kalkındırmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

MÜSİAD Trabzon Şubesi Başkanı Mesut İskenderoğlu ise coğrafi işaretlere sahip çıkarak hem kentin kültürünü hem de şehrin ticaretini bir adım daha ileriye götürmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Coğrafi ürünlerin nasıl korunacağı ve gelecek nesillere nasıl taşınabileceği sorusuna cevap aramak amacıyla panel düzenlediklerini dile getiren İskenderoğlu, şöyle devam etti: "Sadece konunun kültürel ögeler itibariyle değil aynı zamanda hukuki anlamda bu konuda sorumluluğumuz nedir, ticari olarak da bu konu üzerine neler yapılabilir sorularına cevap arayacağız. Coğrafi işaretlere sahip çıkarak hem kültürümüze, hem bugünümüze sahip çıkmış olacağız hem de şehrimizin ticaretini bir adım daha ileriye götürmenin gayreti içerisinde olduğumuzu da ilan etmiş olacağız." TTSO Başkan Yardımcısı Ahmet Kazaz da kenti geliştirmek için kurumlar arası işbirliğini vurguladı. Coğrafi işaretlerin dünyanın her yerinde önemsenen önemli argümanlar olduğunu belirten Kazaz, "Türkiye'de birçok coğrafi işaretli ürün yaratmaya çalışıyoruz ancak Avrupa Birliği standartlarına göre kabul edilirliği olan coğrafi işaretli ürünler üretmemiz çok kıymetli. Avrupa Birliği'nden tescilli 32 coğrafi işaretli ürünümüz var. Kültürümüze ve tarihimize baktığımızda bu sayının çok az olduğunu görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.