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        Doğu Karadeniz'de seçmenler muhtarlık seçimi için sandığa gitti

        Trabzon, Rize, Artvin, Bayburt ve Giresun'da çeşitli nedenlerle boş bulunan bazı mahalle ve köylerde muhtarlık ara seçiminde oy verme işlemi tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 20:35 Güncelleme: 01.06.2025 - 20:52
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        Doğu Karadeniz'de seçmenler muhtarlık seçimi için sandığa gitti
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        Trabzon, Rize, Artvin, Bayburt ve Giresun'da çeşitli nedenlerle boş bulunan bazı mahalle ve köylerde muhtarlık ara seçiminde oy verme işlemi tamamlandı.

        Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Kutlugün Mahallesi'nde yapılan muhtarlık ara seçiminde, mahalle sakinleri muhtarlarını seçmek için sandık başına gitti.

        Oy kullanma işleminin tamamlanmasıyla yeni muhtar Aytaç Sarbat oldu.

        Maçka ilçesine bağlı Öğütlü Mahallesi'nde de yapılan muhtarlık ara seçiminde 232 oy ile Hacı Barış Uzun muhtar seçildi.

        Şalpazarı ilçesine bağlı Güdün Mahallesi'nde de yapılan seçimde 86 seçmenin oyu ile Bayram Duran muhtar oldu.

        - Rize

        Rize'de Çayeli ilçesine bağlı Küçükcaferpaşa Mahallesi, Güneysu ilçesine bağlı Yüksekköy Mahallesi ve Pazar ilçesine bağlı Derebaşı köyünde seçmenler muhtarlık ara seçimleri için sandık başına gitti.

        Oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Küçükcaferpaşa Mahallesi muhtarlığına 84 oy ile Hikmet Sar seçildi.

        Güneysu ilçesine bağlı Yüksekköy Mahallesi muhtarı da 207 oy ile İsmail Koçali oldu.

        Pazar ilçesine bağlı Derebaşı köyü muhtarlığına da yapılan seçimle 148 oy alan Enes Yurdakul getirildi.

        - Artvin

        Artvin merkeze bağlı Yanıklı ve Pırnallı ile Borçka'ya bağlı Alaca köylerinde toplamda 859 seçmen sandık başına gitti.

        Tek sandıkta 168 seçmenin oy kullandığı Pırnallı köyünde geçerli oylardan 88'in alan Ercan Yılmaz köy muhtarı seçildi.

        Üç ayrı sandıkta 345 seçmenin oy kullandığı Yanıklı köyünde ise 176 oy alan Cemal Genç köyün yeni muhtar oldu.

        Alaca köyünde de 346 seçmen oy kullanırken, geçerli oyların 113'ünü alan Cihan Özçelik muhtar olmaya hak kazandı.

        - Bayburt

        Bayburt'ta 3 köyde muhtarlık ara seçiminde, köy sakinleri muhtarlarını seçmek için sandık başına gitti.

        Merkeze bağlı Gökçeli köyünde oy kullanma işleminin tamamlanmasıyla Sezgin Akbaş 28 oyla yeni muhtar oldu. Güneydere köyünde ise yeni muhtar 57 oy alan Ercan bayraklı oldu.

        Demirözü ilçesine bağlı Güvercindere köyünde yapılan muhtarlık seçiminde ise Ercan Saymaz 21 seçmenin oyuyla yeni muhtar oldu.

        - Giresun

        Giresun'da 1 mahalle, 4 köy olmak üzere il genelinde 5 yerleşim biriminde muhtarlık seçimi yapıldı.

        Giresun merkez Cumhuriyet Mahallesi muhtarlık seçimini Mustafa Katırcı 123 oyla kazandı.

        Alucra ilçesine bağlı Günügüzel köyünde Mithat Hamurcu 40 oy aldı ve muhtar seçildi.

        Piraziz ilçesine bağlı Balçıklı köyünde Kahraman Yılmaz da 115 oy alarak, muhtarlık seçimini kazandı.

        Yağlıdere ilçesine bağlı Akköy köyünde Celal Arslan da 221 oy aldı ve muhtar seçildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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