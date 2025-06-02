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        Trabzon'da kurban satışlarından alıcı ve satıcılar memnun

        Trabzon'da, Kurban Bayramı dolayısıyla açılan büyükbaş hayvan pazarındaki kurbanlıkların büyük bölümü satıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 14:04 Güncelleme: 02.06.2025 - 14:12
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        Trabzon'da kurban satışlarından alıcı ve satıcılar memnun
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        Trabzon'da, Kurban Bayramı dolayısıyla açılan büyükbaş hayvan pazarındaki kurbanlıkların büyük bölümü satıldı.

        Ortahisar ilçesindeki Akoluk Mahallesi'ndeki hayvan pazarına farklı illerden gelen satıcılar, hayvanlarının büyük bölümü satmanın memnuniyetini yaşıyor.

        Satılan hayvanların bir kısmını sahiplerine teslim eden besiciler, kalanlarını ise bayramda teslim etmek için beslemeye devam ediyor.

        Erzurum'un Aşkale ilçesinden kente gelen besici Bülent Papağan, AA muhabirine, getirdiği hayvanların tamamını sattığını söyledi.

        Sadece kendisinin değil diğer satıcılarında satışlarının iyi olduğunu belirten Papağan, şunları kaydetti:

        "Ben Erzurum'dan 30 tane büyükbaş hayvan getirdim ve hepsini sattım. Piyasa durumları iyi çok şükür. Uygun fiyata verdiğin zaman müşterin oluyor, hayvanlarını da satabiliyorsun. Biraz yağmurdan, çamurdan dolayı bazı müşterilerimiz gelemedi. Bazı satıcıların 3-5 tane hayvanları kaldı. İnşallah onları da satarlar herkes rahata kavuşur. Allah herkese kolaylık versin."

        - "Hayvanların yüzde 80'i satıldı"

        Hayvan pazarında gerekli denetimlerin yapıldığını ifade eden Papağan, herkesin güvenle alışveriş yapabildiğini vurguladı.

        Ağrı'nın Patnos ilçesinden gelen Mehmet Nedim Dağ ise 9 büyükbaş hayvanının 6'sını sattığını dile getirerek, "İnşallah onları da satacağım. İşlerden bu sene memnunuz. Buradaki hayvanların yüzde 80'i satıldı. Bitirenler gidip bir daha hayvan getirip satıyor. Bizim şu an hayvanlarımızın tamamı raporlu ve sağlıklı bir şekilde geldi. Bayram gününe kadar buradayız." diye konuştu.

        Kurbanlık alan İsmail Nemli ise fiyatlardan memnun olduklarına işaret ederek, "Bugün geldik hayırlısıyla kurbanımızı aldık. Pazarı gezdik ve memnunum. Geçen seneye kıyasla hemen hemen aynı fiyatlar. Bu sene güzel, kurban da bol satışlar da iyi. Alana da satana da herkese hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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