Trabzon'da "Dünya Tütünsüz Günü" yürüyüşü yapıldı

Yürüyüşe, İl Sağlık Müdür Vekili Dr. Erdem Şen, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Ekrem Yıldırım, Sağlık Hizmetleri Başkanı Operatör Dr. Yavuz Çakıroğlu, Ortahisar İlçe Sağlık Müdürü Dr. Erdem Malkoç, ilgili kurumların yetkilileri ve öğrenciler katıldı.

Katılımcılar, "sigarayı at hayatı tat" sloganı atarak "çalışma saatlerime sigara molaları yön veremez", "bağımlı olma özgür ol", "bağımsız gelecek ve sağlıklı nesiller senin sayende", "sigarayı bırakmak mümkün" yazılı dövizlerle yürüdü.

İl Sağlık Müdürlüğü organizesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Yeşilay Trabzon Şubesinin desteğiyle düzenlenen yürüyüş, Kahramanmaraş Caddesi'nde gerçekleştirildi.

Trabzon'da, Dünya Tütünsüz Günü dolayısıyla tütün kullanımının zararlarına dikkat çekmek ve sağlıklı yaşamı teşvik etmek için yürüyüş gerçekleştirildi.

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