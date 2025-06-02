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        Trabzon'da "Dünya Tütünsüz Günü" yürüyüşü yapıldı

        Trabzon'da, Dünya Tütünsüz Günü dolayısıyla tütün kullanımının zararlarına dikkat çekmek ve sağlıklı yaşamı teşvik etmek için yürüyüş gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 17:03 Güncelleme: 02.06.2025 - 17:27
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        Trabzon'da "Dünya Tütünsüz Günü" yürüyüşü yapıldı
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        Trabzon'da, Dünya Tütünsüz Günü dolayısıyla tütün kullanımının zararlarına dikkat çekmek ve sağlıklı yaşamı teşvik etmek için yürüyüş gerçekleştirildi.

        İl Sağlık Müdürlüğü organizesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Yeşilay Trabzon Şubesinin desteğiyle düzenlenen yürüyüş, Kahramanmaraş Caddesi'nde gerçekleştirildi.

        Katılımcılar, "sigarayı at hayatı tat" sloganı atarak "çalışma saatlerime sigara molaları yön veremez", "bağımlı olma özgür ol", "bağımsız gelecek ve sağlıklı nesiller senin sayende", "sigarayı bırakmak mümkün" yazılı dövizlerle yürüdü.

        Etkinlikte, sigara bırakma polikliniğine başvurarak sigarayı bırakan Yeşim Tirgil'e başarı belgesi takdim edildi.

        Yürüyüşün ardından Sağlık Bakanlığınca Türkiye genelinde başlatılan "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası kapsamında kurulan ideal boy ve kilo ölçme standı ziyaret edildi.

        Yürüyüşe, İl Sağlık Müdür Vekili Dr. Erdem Şen, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Ekrem Yıldırım, Sağlık Hizmetleri Başkanı Operatör Dr. Yavuz Çakıroğlu, Ortahisar İlçe Sağlık Müdürü Dr. Erdem Malkoç, ilgili kurumların yetkilileri ve öğrenciler katıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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