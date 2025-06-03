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        Trabzon'da sağanak etkili oldu

        Trabzon'un Ortahisar ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 09:31 Güncelleme: 03.06.2025 - 09:57
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        Trabzon'da sağanak etkili oldu
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        Trabzon'un Ortahisar ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu, rögarlar taştı.

        Yağışa sokakta yakalanan vatandaşlardan bazıları şemsiye ile korunmaya çalışırken, bazıları ise iş yerlerine sığındı.

        Yollarda su birikmesi nedeniyle trafik akışında zaman zaman aksama yaşandı.

        Büyükşehir Belediyesi Trabzon İçme Suyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekiplerince yollarda biriken suyun tahliyesi için iş makineleri yardımıyla çalışma yapıldı.

        Öte yandan il merkezinin yanı sıra ilçelerde de sağanak etkisini sürdürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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