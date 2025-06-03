İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu, Trabzon'daki sel bölgesinde incelemelerde bulundu:

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Trabzon'da etkili yağışın ardından Akçaabat ilçesinde kayıp olduğu bildirilen Hüseyin Aydın'ı arama çalışmalarına yarın gün doğumuyla beraber devam edileceğini belirterek, "Temenni ederiz ki vatandaşımızı sağ olarak bulabilelim." dedi.

Karaloğlu, Valilikte gerçekleştirilen değerlendirme toplantısının ardından, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce Trabzon için sarı uyarı verildiğini, Valilik ve Büyükşehir Belediyesince vatandaşların bugün meydana gelen sağanakla ilgili uyarıldığını söyledi.

Trabzon merkez ve Akçaabat ilçesinde 09.30-11.30 saatleri arasında metrekareye 63 kilogram yağış düştüğünü ifade eden Karaloğlu, kısa sürede yoğun yağış meydana geldiğini anlattı.

Karaloğlu, özellikle Ortahisar ilçesine bağlı Beşirli Mahallesi ile Moloz bölgesinde su baskınları meydana geldiğini, Akçaabat ilçesi kırsalındaki köylerde de yer yer heyelanlar oluştuğunu ifade etti.

Büyükşehir Belediyesine ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne saat 20.00 itibarıyla su baskını ve mahsur kalmayla ilgili 428 ihbar geldiğini aktaran Karaloğlu, ihbarların tamamına müdahale edildiğini belirtti.

Karaloğlu, Akçaabat ilçesine bağlı Uçarsu Mahallesi'nde 72 yaşındaki Hüseyin Aydın'dan haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine bölgede hemen arama faaliyetlerine başlandığını kaydetti. AFAD, JAK ve SAK timleri, UMKE, Sahil Güvenlik ve sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma birimlerinden oluşan 127 kişilik ekibin hava kararıncaya kadar Yıldızlı Deresi'nde ve Sera Gölü'nde arama faaliyetlerine devam ettiğini dile getiren Karaloğlu, "Yarın gün doğumuyla beraber tekrar bölgede arama faaliyetlerine devam edeceğiz. Temenni ederiz ki vatandaşımızı sağ olarak bulabilelim." diye konuştu. Karaloğlu, Ortahisar ilçesinin kırsal mahallelerinde 3 konutun tedbiren boşaltıldığını, incelemeler tamamlandıktan sonra oturulup oturulamayacağı konusunda karar verileceğini aktardı. - 984 personel, 173 araçla hasarı ve sıkıntıları gidermek için çalışmalarını sürdürüyor Karaloğlu, AFAD, Büyükşehir, Ortahisar ve Akçaabat belediyeleri ile Karayolları, DSİ, jandarma, emniyet, Defterdarlık Zarar Tespit Komisyonu, sivil toplum kuruluşlarının ekipleri ve gönüllülerin de aralarında bulunduğu 984 personelin 173 araçla, bölgede oluşan hasarı ve sıkıntıları giderme noktasında çalışmalara devam ettiğini vurguladı.

İl genelinde 206 iş yeri ve konutla ilgili su baskını ihbarı yapıldığını belirten Karaloğlu, bu yerlerin temizliği ve bodrumlarında biriken suyun tahliyesi için çalışmaların devam ettiğini söyledi. Karaloğlu, Defterdarlık Zarar Tespit Komisyonu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı ekiplerin hasar tespit çalışmalarını yarın tamamlayacağını ifade etti. İlgili kurumların ekiplerinin sabaha kadar sahada çalışmalarını sürdüreceğini dile getiren Karaloğlu, "İnşallah yarın gün doğumuyla beraber vatandaşlarımız bölgeyi kullanabilecek. Malumlarınız bir gün sonrası arife, bayrama geliyoruz. Vatandaşlarımız bayrama yaklaşırken o sıkıntıyla karşılaşmasın diye sabaha kadar ekipler sahada olacaklar ve problemi çözmeye çalışacağız." ifadesini kullandı. Gün içinde 70 mahallede zaman zaman enerji kesintisi yaşandığını belirten Karaloğlu, çoğu yere enerji verildiğini, geri kalan yerlere de verilmesi noktasında çalışmaların sürdüğünü kaydetti. Beşirli Mahallesi ile Moloz mevkisinde bugün güvenlik tedbiriyle elektriğin kesildiğini belirten Karaloğlu, bu saat itibarıyla birkaç iş yeri dışındaki bölgeye elektrik verildiğini, panoları su alan bazı yerlere de elektrik verilmesi amacıyla çalışmaların devam ettiğini anlattı.

Karaloğlu, ulaşıma kapalı yol bulunmadığını, teressübat gelmesi ve kısmi heyelan dolayısıyla hasar alan yollarda ise Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin problemleri çözme noktasında çalışmalara devam ettiğini dile getirdi. - "Yarın eğitime devam edeceğiz" Okullarda eğitime engel bir durum söz konusu olmadığını anlatan Karaloğlu, "Yarın eğitime devam edeceğiz. Bazı okullarımızın bodrumlarında su birikintileri oluşmuştu ama onlar da giderildi. Sağlık kuruluşlarımızda herhangi bir sorunumuz da şu an için yok." dedi. Karaloğlu, yağışlardan etkilenen Ortahisar ve Akçaabat ilçelerindeki vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Vatandaşlarımızdan yetkili mercileri takip etmelerini, uyarıları dikkate almalarını istirham ediyorum. Rabb'im bir daha ülkemizi, şehirlerimizi benzer felaketlerden korusun diye de dua ediyoruz." ifadelerini kullandı. Karaloğlu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın görevlendirmesi ve talimatıyla AFAD Başkan Vekili Önder Bozkurt ve AFAD Arama Kurtarma Daire Başkanı Kartal Muhcı ile bölgeye gelerek incelemelerde bulunduklarını, yaşananları alanda gördüklerini kaydetti.