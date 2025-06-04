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        Bakan Uraloğlu, Trabzon'da selden etkilenen bölgelerde incelemelerini sürdürdü

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'da dünkü yağış sonrası meydana gelen selden etkilenen bölgelerdeki incelemelerine devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 20:51 Güncelleme: 04.06.2025 - 21:11
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        Bakan Uraloğlu, Trabzon'da selden etkilenen bölgelerde incelemelerini sürdürdü
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'da dünkü yağış sonrası meydana gelen selden etkilenen bölgelerdeki incelemelerine devam etti.

        Akçaabat ilçesinde yağışın ardından kaybolan Hüseyin Aydın'ın bulunması için çalışmaların sürdürüldüğü Sera Gölü'ne giden Bakan Uraloğlu, AFAD'ın mobil koordinasyon merkezinde çalışmaları takip etti.

        Selden zarar gören Çukurca Mahallesi'ni ziyaret eden Uraloğlu, Aydın'ın ailesi ve yakınlarıyla bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerini iletip, devletin tüm imkanları ile seferber olduğunu söyledi.

        Arama çalışmalarına katılan ekiplerle görüşen Uraloğlu, Akçaköy Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

        Uraloğlu, yapılan çalışmalara dikkati çekerek, "Dünyada ne imkan varsa bizde de var çok şükür." ifadesini kullandı.

        Esnaf ve vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Uraloğlu, "Defterdarlık aşağı yukarı 130 civarında tespit yaptı. Yarın öğlene kadar yetiştirmeye çalışıyoruz. Can suyu desteği vereceğiz, devamını da takip edeceğiz." dedi.

        Bakan Uraloğlu'na, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim de eşlik etti.

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