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        Trabzon'da öğrenciler vektörle mücadele ve sahipsiz hayvanlar konusunda bilgilendirildi

        Trabzon'da, vektörle mücadele ve sahipsiz hayvanlarla ilgili 1450 öğrenciye eğitim verildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 11:51 Güncelleme: 05.06.2025 - 11:51
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        Trabzon'da öğrenciler vektörle mücadele ve sahipsiz hayvanlar konusunda bilgilendirildi
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        Trabzon'da, vektörle mücadele ve sahipsiz hayvanlarla ilgili 1450 öğrenciye eğitim verildiği bildirildi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde 18 ilçede belirlenen 35 okulda eğitim gerçekleştirildi.

        Veteriner hekim ve ziraat mühendisleri tarafından 1450 öğrenciye eğitimlerde hayvan sevgisi aşılanırken hayvanlarla doğru iletişim, nazik ve sakin yaklaşımın benimsenmesi, ses tonu ve konuşmanın uygunluğu, göz teması kurmada dikkat edilmesi gerekenler ile vektörle mücadelede sivrisinek, karasinek, hamamböceği, kemirgen gibi vektörlerin nasıl çoğaldıkları, bu canlıların insan sağlığı üzerindeki etkileri konusunda bilgi verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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