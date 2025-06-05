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        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, taşkından etkilenen esnafı ziyaret etti

        Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 3 Haziran'da meydana gelen taşkının izlerini temizlemek için başlatılan çalışmalar sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 18:08 Güncelleme: 05.06.2025 - 18:30
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        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, taşkından etkilenen esnafı ziyaret etti
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        Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 3 Haziran'da meydana gelen taşkının izlerini temizlemek için başlatılan çalışmalar sürüyor.

        Büyükşehir Belediye Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in Beşirli Mahallesi'nde taşkından etkilenen esnafı ziyaret ettiği ve talepleri dinlediği belirtildi.

        Açıklamada, Genç'in şu ifadelerine yer verildi:

        "Yaşadığımız yoğun yağış sonrası Beşirli Mahallemizde meydana gelen taşkın ve heyelanlar neticesinde zarar gören vatandaşlarımızı ve esnafımızı yalnız bırakmadık. İlk andan itibaren ekiplerimizi hızlıca sahaya yönlendirdik. Vatandaşlarımızın bizden beklentilerini doğrudan kendilerinden dinliyoruz. Yağıştan etkilenen her bir vatandaşımız bizim için önemlidir. Dayanışma ruhunu büyüterek bu süreci birlikte atlatacağız."

        Genç, taşkınlardan kaynaklı mağduriyetleri en kısa sürede gidermek için hasar tespit çalışmalarının da devam ettiğini kaydetti.

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