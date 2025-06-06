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        AFAD Başkanı Pehlivan, Trabzon'da selde kaybolan kişinin ailesini ziyaret etti:

        Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Trabzon'da 3 Haziran'da meydana gelen selde kaybolduğu bildirilen Hüseyin Aydın'ın ailesine "geçmiş olsun" ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 18:47 Güncelleme: 06.06.2025 - 19:21
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        AFAD Başkanı Pehlivan, Trabzon'da selde kaybolan kişinin ailesini ziyaret etti:
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        Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Trabzon'da 3 Haziran'da meydana gelen selde kaybolduğu bildirilen Hüseyin Aydın'ın ailesine "geçmiş olsun" ziyaretinde bulundu.

        Pehlivan, Akçaabat ilçesine bağlı Yıldızlı Mahallesi'ndeki Sera Gölü'nde devam eden arama çalışmalarını inceledi, son duruma ilişkin bilgi aldı.

        Trabzon'un özellikle Ortahisar ve Akçaabat ilçelerinde yoğun yağışa bağlı olarak sel, taşkın ve heyelan meydana geldiğini belirten Pehlivan, herkese "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

        Pehlivan, olaylar meydana geldiği ilk andan itibaren ilgili tüm kurum ve kuruluşların ekiplerinin Vali Aziz Yıldırım başkanlığında İl Afet Müdahale Planları çerçevesinde vazifelerini yerine getirdiğini belirtti.

        Beşirli mevkisinde su baskınları yaşanan, balçıktan etkilenen binaların bodrum ve giriş katları ile yollarda 107 AFAD gönüllüsü ve belediye ekiplerinin temizlik çalışması yaptığını ifade eden Pehlivan, DSİ ekiplerinin de su kanallarında ve derelerde yoğun çalışma sürdürdüğünü anlattı.

        Pehlivan, Akçaabat ilçesinde bir kişinin sele kapılmak suretiyle kaybolduğu bilgisinin ulaşması üzerine hemen arama çalışmalarına başlandığını kaydetti.

        Defterdarlık ekiplerince zarar tespitlerinin yapıldığını, acil ihtiyaçlarla ilgili gerekli desteklerin sağlandığını dile getiren Pehlivan, olayın meydana geldiği bölgede hem trafik akışı itibarıyla hem de evlerin, işletmelerin kullanımıyla ilgili pek problem kalmadığını belirtti.

        - Olayda 111 iş yeri ve 9 hane etkilendi

        Pehlivan, olayda 111'i iş yeri olmak üzere 9 hanenin etkilendiğine dikkati çekerek, "Bunlarla ilgili gerekli çalışmalar yürütüldü. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ekipleri tarafından da 7 evin, 2 de ahırın tahliyesinin uygun olacağı kararı verildi." dedi.

        AFAD Başkanı Pehlivan, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Bugün geldiğimiz nokta itibarıyla Akçaabat ilçemizde yağmurun yoğunlaştığı anda tamamen iyi niyetle 'Suyun akışına müdahale edebilir miyim?' düşüncesiyle Hüseyin Aydın isimli, 1951 doğumlu bir amcamızın maalesef suya kapıldığını değerlendiriyoruz. Ailesiyle de gerekli görüşmeleri yaptık, ilgili ekiplerimiz o anda ve sonrasında çalışmaları başlattı ve yürütüyor. Bugün bayramın birinci günü, arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Hala kendisine inşallah canlı şekilde ulaşmaya yönelik umudumuzu muhafaza ediyoruz.

        Bununla ilgili de yine AFAD'ımızın koordinasyonunda ilgili ekipler sahada. Şu an itibarıyla yaklaşık 300 personel, 70 araç, 15 dron ve 10 da bot görev yapıyor. Dron teknolojisini etkin şekilde kullanmaya çalışıyoruz, bunlarla gözetleme yapıyoruz. Yapay zeka ve diğer teknolojileri de bu vesileyle kullanmaya gayret ediyoruz. Yine jandarmamızın, emniyetimizin teknik imkanlarından faydalanıyoruz."

        Emniyet, jandarma, sahil güvenlik, itfaiye ve AFAD'ın dalgıç ekiplerinin göletlerde, gölleşmenin olduğu yerlerde ve akarsu boylarında kıyı aramasının, dronlarla da görüntüleme şeklinde arama tarama faaliyetlerinin kesintisiz şekilde devam ettiğini bildiren Pehlivan, "Burada görev yapan kurumlar, 7/24 365 gün esaslı çalışan birimlerimiz, kurumlarımız. Bugün de bayramın birinci günü itibarıyla da bu çalışmalarını yürütüyorlar. İnşallah Hüseyin Aydın amcamıza en kısa zamanda ulaşırız. Ailesiyle de temas içerisindeyiz, onların da bilgilerine başvuruyoruz." diye konuştu.

        Pehlivan, olayın yaşandığı andan itibaren koordinasyon açısından yapılan çalışmalar hakkında da bilgi verdi.

        Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında çalışma grupları olduğuna dikkati çeken Pehlivan, bugün itibarıyla haberleşmeyle ve ulaşımla ilgili herhangi bir sıkıntı bulunmadığının altını çizdi.

        Pehlivan, ilk gün yaşanan elektrik kesintisinin kısa sürede giderildiğini, oluşan ufak tefek harici arızalarla ilgili müdahalelerin yapıldığını kaydetti.

        Açıklamanın ardından Vali Aziz Yıldırım ve Pehlivan, Hüseyin Aydın'ın Uçarsu Mahallesi'ndeki evini ziyaret etti.

        Aileye "geçmiş olsun" dileklerini ileten Yıldırım ve Pehlivan, Hüseyin Aydın'ın oğlu Erdoğan Aydın'dan olay günü yaşananlara ilişkin bilgi aldı.

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