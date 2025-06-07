Trabzon'da trafik kazasında anne ve 2 çocuğu yaralandı

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, A.M'nin otomobildeki eşi G.M. ile çocukları S.M. ve S.M. yaralandı.

İlçenin Çimenli mevkisinde A.M'nin kullandığı 61 AEF 095 plakalı otomobil ile plaka ve sürücüleri öğrenilemeyen 2 araç çarpıştı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde üç aracın karıştığı kazada anne ve 2 çocuğu yaralandı.

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