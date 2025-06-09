Trabzon'da su tahliye çalışmasında gazdan etkilenen 2 işçi tedavi altına alındı

Arkadaşlarının durumu fark etmesi üzerine bulundukları yerden çıkarılan işçilere, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri müdahalede bulundu.

Beşirli Mahallesi'ndeki bir binanın bodrum katında çalışan Trabzon Büyükşehir Belediyesine bağlı temizlik ekibinde görevli Köksal T. ve Ersoy Y, biriken sel sularını boşaltmak amacıyla çalıştırılan motopomp cihazından yayılan gazdan etkilendi.

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