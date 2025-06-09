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        Trabzon'da su tahliye çalışmasında gazdan etkilenen 2 işçi tedavi altına alındı

        Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir süre önce biriken sel sularını boşaltmak amacıyla kullanılan cihazdan çıkan gazdan etkilenen 2 işçi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2025 - 17:48 Güncelleme: 09.06.2025 - 17:48
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        Trabzon'da su tahliye çalışmasında gazdan etkilenen 2 işçi tedavi altına alındı
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        Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir süre önce biriken sel sularını boşaltmak amacıyla kullanılan cihazdan çıkan gazdan etkilenen 2 işçi tedavi altına alındı.

        Beşirli Mahallesi'ndeki bir binanın bodrum katında çalışan Trabzon Büyükşehir Belediyesine bağlı temizlik ekibinde görevli Köksal T. ve Ersoy Y, biriken sel sularını boşaltmak amacıyla çalıştırılan motopomp cihazından yayılan gazdan etkilendi.

        Arkadaşlarının durumu fark etmesi üzerine bulundukları yerden çıkarılan işçilere, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri müdahalede bulundu.

        Kentte farklı hastanelere kaldırılan işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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