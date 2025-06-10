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        Pedro Malheiro, Trabzonspor'da kısa sürede parladı

        SELÇUK KILIÇ - Trabzonspor'dan Birleşik Arap Emirlikleri'nin Al Wasl ekibine transfer olan Portekizli futbolcu Pedro Maheiro, bordo-mavili takımdaki kısa süreli kariyeriyle göz doldurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 16:30 Güncelleme: 10.06.2025 - 16:30
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        Pedro Malheiro, Trabzonspor'da kısa sürede parladı
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        SELÇUK KILIÇ - Trabzonspor'dan Birleşik Arap Emirlikleri'nin Al Wasl ekibine transfer olan Portekizli futbolcu Pedro Maheiro, bordo-mavili takımdaki kısa süreli kariyeriyle göz doldurdu.

        Sezon başında Boavista'dan 2 milyon avroya transfer edilen, Al Wasl'e 7 milyon dolar garanti ve şarta bağlı 1 milyon dolar bedelle verilen Portekizli sağ bek, Süper Lig'de etkili bir performans ortaya koydu.

        İstikrarlı mücadelesiyle dikkati çeken 24 yaşındaki savunma oyuncusu, hücumda da takımına önemli katkı sağladı.

        Süper Lig'de 37 oyuncunun forma şansı bulduğu Karadeniz ekibinde Malheiro, 33 maçın tamamında ilk 11'de sahaya çıkarak 2 bin 922 dakika görev yapıp bu alanda zirvede yer aldı.

        - Banza'dan sonra en golcü

        Portekizli oyuncu, geride kalan sezonda gol krallığı yarışında ön sıralarda yer alan Simon Banza'dan sonra takımının en fazla gol atan oyuncularından biri oldu.

        Süper Lig'de 6 kez ağları havalandıran Pedro Malheiro, 19 golü bulunan Banza'nın ardından Zubkov ile ikinci sırayı paylaştı.

        - Trabzonspor'un futbolcu satışları

        Pedro Malheiro, Trabzonspor'un futbolcu satışlarında da öne çıkan isimlerden biri oldu.

        Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı 17,5 milyon avro ile Fransa'nın Lille ekibine rekor bedelle gitmişti.

        Bordo-mavili kulüp, Alexander Sörloth'tan 10 milyon avro, Ahmetcan Kaplan'dan 9,5 milyon avro, Gökdeniz Karadeniz'den 8,7 milyon avro, Fatih Tekke'den 7,5 milyon avro, Burak Yılmaz'dan 7 milyon avro, Juraj Kucka'dan da 6,4 milyon avro gelir elde etmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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