Trabzon'da firari 9 hükümlü ile 17 şüpheli yakalandı

Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi, diğer şüphelilerin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ekipler, haklarında farklı suçlardan 3 ay ile 3 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezası bulunan 9 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 17 şüpheliyi yakaladı.

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