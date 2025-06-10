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        Trabzon'da firari 9 hükümlü ile 17 şüpheli yakalandı

        Trabzon'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 17 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 16:53 Güncelleme: 10.06.2025 - 16:53
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        Trabzon'da firari 9 hükümlü ile 17 şüpheli yakalandı
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        Trabzon'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 17 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünce, il genelinde aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

        Ekipler, haklarında farklı suçlardan 3 ay ile 3 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezası bulunan 9 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 17 şüpheliyi yakaladı.

        Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi, diğer şüphelilerin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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