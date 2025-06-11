"Atatürk Trabzon'da" belgeselinin ilk gösterimi yapıldı

Trabzon'da, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın öncülüğünde hazırlanan "Atatürk Trabzon'da" belgeselinin ilk gösterimi gerçekleştirildi.

Gösterimi Ortahisar Belediyesi önünde yapılan belgesel, Mustafa Kemal Atatürk'ün Trabzon ziyaretlerini ve son ziyaretinde malvarlığını Türk milletine armağan ettiği vasiyetini anlatıyor.

Tarihçi ve araştırmacı isimlerin anlatımlarıyla desteklenen belgeselin yönetmenliğini Atilla Alp Bölükbaşı, proje danışmanlığını ise tarihçi Veysel Usta üstleniyor.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, gösterim öncesi yaptığı konuşmada, belediye başkanı seçildiği ilk günlerde bu belgeselin yapımına karar verdiklerini belirtti.

Belgeselin hazırlık süreçleri hakkında bilgi veren Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Trabzon'umuzu 3 defa ziyaretleriyle onurlandırdılar. İlk ziyaretleri 1924, ikinci ziyaretleri 1930, üçüncü ve son ziyaretleri ise 10 Haziran 1937 tarihinde gerçekleşti, yani dün, bugün 11 Haziran. Bundan 88 yıl önce bugünlerde Atatürk, mal varlığını Soğuksu'daki Atatürk Köşkü'nde Türk milletine bağışlamıştır."