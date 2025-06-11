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        "Atatürk Trabzon'da" belgeselinin ilk gösterimi yapıldı

        Trabzon'da, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın öncülüğünde hazırlanan "Atatürk Trabzon'da" belgeselinin ilk gösterimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 23:03 Güncelleme: 11.06.2025 - 23:03
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        "Atatürk Trabzon'da" belgeselinin ilk gösterimi yapıldı
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        Trabzon'da, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın öncülüğünde hazırlanan "Atatürk Trabzon'da" belgeselinin ilk gösterimi gerçekleştirildi.

        Gösterimi Ortahisar Belediyesi önünde yapılan belgesel, Mustafa Kemal Atatürk'ün Trabzon ziyaretlerini ve son ziyaretinde malvarlığını Türk milletine armağan ettiği vasiyetini anlatıyor.

        Tarihçi ve araştırmacı isimlerin anlatımlarıyla desteklenen belgeselin yönetmenliğini Atilla Alp Bölükbaşı, proje danışmanlığını ise tarihçi Veysel Usta üstleniyor.

        Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, gösterim öncesi yaptığı konuşmada, belediye başkanı seçildiği ilk günlerde bu belgeselin yapımına karar verdiklerini belirtti.

        Belgeselin hazırlık süreçleri hakkında bilgi veren Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Trabzon'umuzu 3 defa ziyaretleriyle onurlandırdılar. İlk ziyaretleri 1924, ikinci ziyaretleri 1930, üçüncü ve son ziyaretleri ise 10 Haziran 1937 tarihinde gerçekleşti, yani dün, bugün 11 Haziran. Bundan 88 yıl önce bugünlerde Atatürk, mal varlığını Soğuksu'daki Atatürk Köşkü'nde Türk milletine bağışlamıştır."

        Kaya, bunu herkesin bilmesini istediklerini anlatarak, belgeselin önemine dikkati çekti.

        Bu önemli belgeselin Trabzon'un farklı noktalarında vatandaşlarla buluşturulacağını vurgulayan Kaya, şunları kaydetti:

        "Belgeselimize emek, katkı, destek veren birbirinden değerli bilim insanlarımıza, Trabzon'umuzun yetiştirdiği saygın tarihçimiz Veysel Usta ağabeyime, Sunay Akın'a, Sinan Meydan'a katkıları ve emekleri için hepinizin huzurunda çok teşekkür ediyorum. Tarihe bir not olarak düştüğümüz bu belgeselimizi, Trabzon'umuzun farklı noktalarında da vatandaşlarımızla buluşturacağız."

        Konuşmaların ardından kurulan dev ekranda "Atatürk Trabzon'da" belgeselinin ilk gösterimi yapıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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