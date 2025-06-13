Trabzon'un turizm potansiyeli Çin'e tanıtılacak

Türkiye ile Çin arasında turizm hareketliliğinin artırılması için yapılan çalışmalar kapsamında Çin'den Trabzon'a direkt uçuş seferi yapılması hedefleniyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Müdürü Tamer Erdoğan ile beraberindeki heyetin, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Genel Müdür Vekili Sinan Seha Türkseven ile bir araya geldiği belirtildi.

Toplantıda, Türkiye ile Çin arasında turizm hareketliliğini artırmak için atılması gereken adımlar ve Çin pazarına yönelik planlanan tanıtım faaliyetleri hazırlıklarının görüşüldüğü ifade edildi.

Bölge genelinde Çinli turistlerin ilgisini çekecek destinasyonların belirlenmesi, bu alanlara yönelik Çince tanıtım materyallerinin hazırlanması ve reklam kampanyalarının yürütülmesinin de kararlaştırıldığına işaret edildi.

Öte yandan bu yılın ekim ayında Çin'den Trabzon'a ilk direkt uçuşun yapılması için çalışmaların başladığı belirtilerek bu girişimle sadece Trabzon'un yanı sıra Doğu Karadeniz'in Çin turizm pazarında daha görünür hale geleceği vurgulandı.