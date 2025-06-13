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        Trabzon'un turizm potansiyeli Çin'e tanıtılacak

        Türkiye ile Çin arasında turizm hareketliliğinin artırılması için yapılan çalışmalar kapsamında Çin'den Trabzon'a direkt uçuş seferi yapılması hedefleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 12:58 Güncelleme: 13.06.2025 - 12:58
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        Trabzon'un turizm potansiyeli Çin'e tanıtılacak
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        Türkiye ile Çin arasında turizm hareketliliğinin artırılması için yapılan çalışmalar kapsamında Çin'den Trabzon'a direkt uçuş seferi yapılması hedefleniyor.

        İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Müdürü Tamer Erdoğan ile beraberindeki heyetin, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Genel Müdür Vekili Sinan Seha Türkseven ile bir araya geldiği belirtildi.

        Toplantıda, Türkiye ile Çin arasında turizm hareketliliğini artırmak için atılması gereken adımlar ve Çin pazarına yönelik planlanan tanıtım faaliyetleri hazırlıklarının görüşüldüğü ifade edildi.

        Bölge genelinde Çinli turistlerin ilgisini çekecek destinasyonların belirlenmesi, bu alanlara yönelik Çince tanıtım materyallerinin hazırlanması ve reklam kampanyalarının yürütülmesinin de kararlaştırıldığına işaret edildi.

        Öte yandan bu yılın ekim ayında Çin'den Trabzon'a ilk direkt uçuşun yapılması için çalışmaların başladığı belirtilerek bu girişimle sadece Trabzon'un yanı sıra Doğu Karadeniz'in Çin turizm pazarında daha görünür hale geleceği vurgulandı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Kültür ve Turizm Müdürü Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un öncülüğünde Trabzon turizmini geliştirmek için yoğun çaba harcadıklarını aktardı.

        Verilen desteklerle birlikte Çinli turistleri şehirde ağırlamayı umut ettiklerini dile getiren Erdoğan, "Çin pazarı yalnızca Trabzon'a değil, tüm bölgemize katkı sağlayacaktır. Hedefimiz Trabzon'da 12 ay turizm, her mevsim turizm." ifadelerini kullandı.

        Toplantıda, Çin İstanbul Konsolosluğu Ticaret ve Kültür Konsolosu Meng Fanwei, China Eastern Airlines Türkiye Genel Müdürü Li Ge, Air China Türkiye Genel Müdürü Sun Gang, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) Genel Sekreteri Kemal Akpınar, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Ali Haydar Baş, Turizm İşletmecileri ve Seyahat Acentaları Derneği (TİSAD) Başkanı Murat Çavga, Çin-Türk Kültür Derneği Başkanı İrfan Karslı ile Turizm Otel Yöneticileri Derneği (TUROYD) Doğu Karadeniz Bölge Başkanı Tuncay Beyaz da yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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