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        Sağlıkçılardan 3 bin kamu çalışanına Heimlich manevrası eğitimi

        DUYĞU AVUNDUK - Trabzon Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 9 ilk yardım eğitici eğitmeni, 1,5 yılda kamu kurumlarında çalışan 3 bin kişiye temel yaşam desteği, Heimlich manevrası ve yaralanma gibi olaylara müdahale edebilmeleri amacıyla teorik ve pratik eğitim verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 11:08 Güncelleme: 15.06.2025 - 11:08
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        Sağlıkçılardan 3 bin kamu çalışanına Heimlich manevrası eğitimi
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        DUYĞU AVUNDUK - Trabzon Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 9 ilk yardım eğitici eğitmeni, 1,5 yılda kamu kurumlarında çalışan 3 bin kişiye temel yaşam desteği, Heimlich manevrası ve yaralanma gibi olaylara müdahale edebilmeleri amacıyla teorik ve pratik eğitim verdi.

        İlk yardım eğitici eğitmeni Emrullah Kınalı, AA muhabirine, geçen yıl 2 bin 500, bu yıl ise 500 kamu personeline İlk Yardım Yönetmeliği kapsamında 2 gün eğitim verildiğini söyledi.

        Olay yeri yönetimi, hasta ve yaralı taşıma teknikleri, kanamalar, bilinç bozuklukları, zehirlenmeler, Heimlich manevrası ve kırık çıkıklara müdahale gibi konularda 9 eğitmenin 21 kişilik gruplara ilk yardım eğitimi verdiğini belirten Kınalı, sınavda başarılı olanların ise belge almaya hak kazandığını ifade etti.

        Kınalı, son yıllarda sosyal medya ve güvenlik kameralarının kullanımının yaygınlaşmasıyla özellikle soluk borusuna yemek parçası ya da yabancı cisim kaçan kişilere Heimlich manevrası ile müdahale edilmesi görüntülerinin yaygınlaştığını anlattı.

        Soluksuz kalan kişinin 5 dakikada beyin hücrelerinin ölmeye başladığına işaret eden Kınalı, "10 dakikada tamamen bitebiliyor. Ne kadar erken müdahale edebilirsek hayatta kalabilme oranı o kadar çoktur. Özellikle hemen kalp masajıyla hastaya müdahale edebilirsek hayatta kalma oranını o kadar daha yükseltmiş oluruz." dedi.

        Kınalı, özellikle yaşlılığa bağlı yutma bozuklukları yaşayanların, bazı nörolojik hastalıkları olanların ve her şeyi tadarak öğrenme isteğindeki çocukların soluk borusuna yabancı cisim ya da yiyecek parçası kaçabildiğini dile getirdi.

        Heimlich manevrasının bebek, çocuk ve yetişkinlere göre farklı uygulandığını ifade eden Kınalı, şunları kaydetti:

        "Kişileri, hastalıklarına göre de ayırdığımızda soluk yolu tıkanıklığı her zaman tam tıkanıklık ve manevra gerektirmeyebilir. Kısmi tıkanıklık ya da tam tıkanıklık diye adlandırdığımız durumlar meydana geliyor. Kısmi tıkanıklıkta kişi öksürür, nefes alır ve konuşabilir. Böyle bir durumda kişiye dokunmamamız, sadece teşvik etmemiz gerekiyor. Özellikle çocukları 'hadi kızım', 'hadi oğlum' ya da arkadaşını 'kuvvetli öksür' diyerek teşvik etmek gerekir. Boğulan kişiler nefes almakta zorluk çektiğinde gözler dışarıya doğru çıkıp, eller boğaza gidiyor. Cilt mavi renk almaya başlıyor. Bu durumda kişiye Heimlich manevrası uygulamamız gerekir."

        Kınalı, Heimlich manevrasıyla soluk yolunu tıkayan yabancı cismin, diyafram veya akciğerde kalan hava yardımıyla bir basınç uygulamasıyla dışarı atmasına yardımcı olunduğunu belirtti.

        - Soluk almayan kişilere kalp masajı uygulaması

        Heimlich manevrası öncesinde soluk borusu tıkanan kişinin ilk olarak sırtına vurulması gerektiğinin altını çizen Kınalı, şöyle devam etti:

        "Karnından yakalayıp, manevra yapacağız ama kısmi tıkanmada bir şey yapmayacağız. Oturduğu yerde öksürüyorsa hastayı eğerek, göğsünden destekleyip, öksürmesine yardımcı olmak lazım. Eğer olmuyorsa manevra yapacağız ama hasta hala düzelmiyorsa bu kez nefes alamadığı için yere düşecek, kalp masajı ve soluk dediğimiz temel yaşam desteği uygulamalarını yapmamız gerekir. Soluk almayan kişilere mutlaka bunu uygulamamız gerekecek."

        Kınalı, ilk yardım eğitim almayan kişilerin, Heimlich manevrası başta olmak üzere diğer uygulamaları gerçekleştirmemesi gerektiğine dikkati çekti.

        İlk yardım bilen kişilerin Heimlich manevrası yapması gerektiğini vurgulayan 20 yıllık eğitmen Kınalı, "Bazen can havliyle insanlar ne yapacağını karıştırıyorlar. 'Heimlich nasıl yapacaktım' diye düşünüyor. Baş aşağı çeviriyor, özellikle bebeklerde, anneler birden panikliyorlar, bunun için de eğitim almak şart." diye konuştu.

        Tek başına olduğu sırada soluk borusuna yabancı cisim kaçması durumunda kişinin sandalye veya masa kenarından destek alabileceğini anlatan Kınalı, "Bu tür durumla karşılaşan kişinin, karın bölgesini hızlıca bastırıp basınç oluşturmaya çalışarak yabancı cismi çıkarmasını istiyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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