Sağlıkçılardan 3 bin kamu çalışanına Heimlich manevrası eğitimi

DUYĞU AVUNDUK - Trabzon Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 9 ilk yardım eğitici eğitmeni, 1,5 yılda kamu kurumlarında çalışan 3 bin kişiye temel yaşam desteği, Heimlich manevrası ve yaralanma gibi olaylara müdahale edebilmeleri amacıyla teorik ve pratik eğitim verdi.

İlk yardım eğitici eğitmeni Emrullah Kınalı, AA muhabirine, geçen yıl 2 bin 500, bu yıl ise 500 kamu personeline İlk Yardım Yönetmeliği kapsamında 2 gün eğitim verildiğini söyledi.

Olay yeri yönetimi, hasta ve yaralı taşıma teknikleri, kanamalar, bilinç bozuklukları, zehirlenmeler, Heimlich manevrası ve kırık çıkıklara müdahale gibi konularda 9 eğitmenin 21 kişilik gruplara ilk yardım eğitimi verdiğini belirten Kınalı, sınavda başarılı olanların ise belge almaya hak kazandığını ifade etti.

Kınalı, son yıllarda sosyal medya ve güvenlik kameralarının kullanımının yaygınlaşmasıyla özellikle soluk borusuna yemek parçası ya da yabancı cisim kaçan kişilere Heimlich manevrası ile müdahale edilmesi görüntülerinin yaygınlaştığını anlattı.

Soluksuz kalan kişinin 5 dakikada beyin hücrelerinin ölmeye başladığına işaret eden Kınalı, "10 dakikada tamamen bitebiliyor. Ne kadar erken müdahale edebilirsek hayatta kalabilme oranı o kadar çoktur. Özellikle hemen kalp masajıyla hastaya müdahale edebilirsek hayatta kalma oranını o kadar daha yükseltmiş oluruz." dedi.

Kınalı, özellikle yaşlılığa bağlı yutma bozuklukları yaşayanların, bazı nörolojik hastalıkları olanların ve her şeyi tadarak öğrenme isteğindeki çocukların soluk borusuna yabancı cisim ya da yiyecek parçası kaçabildiğini dile getirdi.

Heimlich manevrasının bebek, çocuk ve yetişkinlere göre farklı uygulandığını ifade eden Kınalı, şunları kaydetti:

"Kişileri, hastalıklarına göre de ayırdığımızda soluk yolu tıkanıklığı her zaman tam tıkanıklık ve manevra gerektirmeyebilir. Kısmi tıkanıklık ya da tam tıkanıklık diye adlandırdığımız durumlar meydana geliyor. Kısmi tıkanıklıkta kişi öksürür, nefes alır ve konuşabilir. Böyle bir durumda kişiye dokunmamamız, sadece teşvik etmemiz gerekiyor. Özellikle çocukları 'hadi kızım', 'hadi oğlum' ya da arkadaşını 'kuvvetli öksür' diyerek teşvik etmek gerekir. Boğulan kişiler nefes almakta zorluk çektiğinde gözler dışarıya doğru çıkıp, eller boğaza gidiyor. Cilt mavi renk almaya başlıyor. Bu durumda kişiye Heimlich manevrası uygulamamız gerekir."