"Barbaros Hayreddin Paşa" sismik araştırma gemisi Trabzon Limanı'na demirledi
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığınca (TPAO), denizlerdeki petrol ile doğal gaz aramalarında kullanılan sismik araştırma gemisi "Barbaros Hayreddin Paşa", Trabzon Limanı'na geldi.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığınca (TPAO), denizlerdeki petrol ile doğal gaz aramalarında kullanılan sismik araştırma gemisi "Barbaros Hayreddin Paşa", Trabzon Limanı'na geldi.
Denizin 8 bin metre altındaki jeolojik yapıları inceleyebilen, iki ve üç boyutlu sismik veri toplayabilen geminin yeni görevler için Trabzon Limanı'nda bakım ve hazırlıkları yapılıyor.
Limana demir atan 84,2 metre boyunda, 21,6 metre genişliğinde ve 4 bin 711 groston ağırlığındaki geminin, burada bakım, onarım ve lojistik ihtiyaçları karşılanacak.
Yaklaşık 1 ay limanda durması beklenen geminin, ihtiyaçların karşılanmasının ardından faaliyette bulunmak üzere limandan ayrılması bekleniyor.
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