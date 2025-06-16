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        Trabzon'da "Kültür ve Sanat Festivali" düzenlendi

        Trabzon'da İl Milli Eğitim Müdürlüğünce "1. Kültür ve Sanat Festivali" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 17:38 Güncelleme: 16.06.2025 - 17:38
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        Trabzon'da "Kültür ve Sanat Festivali" düzenlendi
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        Trabzon'da İl Milli Eğitim Müdürlüğünce "1. Kültür ve Sanat Festivali" gerçekleştirildi.

        Festival kapsamında İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, Ortahisar Milli Eğitim Müdürü Cemil Karakaş, öğretmenler ve öğrencilerden oluşan kortej, halk oyunları gösterisi eşliğinde Kahramanmaraş Caddesi'nden 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'na kadar yürüdü.

        Vali Aziz Yıldırım, festivalde, 2024-2025 eğitim öğretim döneminin bu hafta sona ereceğini hatırlatarak, Trabzon'un festivallerle kültürü aktaran, farklı kültürleri tanıtan ve farklı kültürleri bir araya getiren şehir olduğunu söyledi.

        Yıldırım, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen festivalin önemine değinerek, mizah, müzik, folklor denildiğinde Karadeniz ve Trabzon'un ön plana çıktığını ifade etti.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise gençlerin karikatür, sanat ve resimle hem toplum hem de dünyaya örnek olacak mesajları resmettiklerini gördüklerini belirterek, "Bundan dolayı çok mutlu olduk ve geleceğe dair umutlu olduk. Güzel bir gençlik geliyor, gurur duyuyoruz, tam bağımsız Türkiye yolundaki yürüyüşümüz gençlerin sırtında daha da ileriye noktalara taşınacaktır." diye konuştu.

        Genç, yazı dolu dolu geçirmek istediklerini ifade ederek, Trabzonlu Türk Yıldızı şehidi Yüzbaşı Burak Gençcelep'in manevi anısına ithafen 10 Ağustos'ta Türk Yıldızları'nın Trabzon'da gösteri yapacağını, Kültür ve Turizm Bakanlığınca Kültür Yolu Festivali'nin ve ağustosta da horon festivali düzenlemeyi planladıklarını aktardı.

        İl Milli Eğitim Müdürü Uygun, bu tür etkinliklerin akademik kariyere katkı sağladığını ve bu yıl birincisi düzenlenen festival hakkında bilgi vererek, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından Vali Yıldırım ve protokol üyelerince mizah ve karikatür sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

        Festivalde, 15 ilçeden 8 ilkokul, 7 ortaokul ve 3 liseden toplam 257 öğrenci ve 22 öğretmenin hazırladığı, Türkiye'nin 7 farklı yöresine ait halk oyunları sahnelendi.

        Mizah ve karikatür sergisinde 60 öğrenci ve 40 öğretmenin eserleri yer alırken, bu yıl ikincisi düzenlenen Liseler Arası Müzik Festivali'nde de öğrenciler birbirinden farklı şarkı ve türküler seslendirdi.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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