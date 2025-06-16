Trabzon'da "Kültür ve Sanat Festivali" düzenlendi

Trabzon'da İl Milli Eğitim Müdürlüğünce "1. Kültür ve Sanat Festivali" gerçekleştirildi.

Festival kapsamında İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, Ortahisar Milli Eğitim Müdürü Cemil Karakaş, öğretmenler ve öğrencilerden oluşan kortej, halk oyunları gösterisi eşliğinde Kahramanmaraş Caddesi'nden 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'na kadar yürüdü.

Vali Aziz Yıldırım, festivalde, 2024-2025 eğitim öğretim döneminin bu hafta sona ereceğini hatırlatarak, Trabzon'un festivallerle kültürü aktaran, farklı kültürleri tanıtan ve farklı kültürleri bir araya getiren şehir olduğunu söyledi.

Yıldırım, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen festivalin önemine değinerek, mizah, müzik, folklor denildiğinde Karadeniz ve Trabzon'un ön plana çıktığını ifade etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise gençlerin karikatür, sanat ve resimle hem toplum hem de dünyaya örnek olacak mesajları resmettiklerini gördüklerini belirterek, "Bundan dolayı çok mutlu olduk ve geleceğe dair umutlu olduk. Güzel bir gençlik geliyor, gurur duyuyoruz, tam bağımsız Türkiye yolundaki yürüyüşümüz gençlerin sırtında daha da ileriye noktalara taşınacaktır." diye konuştu.