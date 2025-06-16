Trabzonspor Kulübünden Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesine ziyaret

Trabzonspor Kulübünün Mattia Ahmet Minguzzi davasının takipçisi olacağı aktarılan açıklamada, "Sorumluların en ağır şekilde cezalandırılması için sürecin yakından izleyicisi olacağımızı kamuoyuna bildiririz." denildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Gözde Atasoy ile Trabzonspor'un forma reklam filminde Mattia Ahmet Minguzzi'yi canlandıran Eymen Yücel'in, bir araya geldikleri Yasemin Minguzzi'ye çiçek takdim ettikleri bildirildi.

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