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        Trabzonspor Kulübünden Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesine ziyaret

        Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Gözde Atasoy, Kadıköy'de bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi'yi ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 17:43 Güncelleme: 16.06.2025 - 17:46
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        Trabzonspor Kulübünden Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesine ziyaret
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        Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Gözde Atasoy, Kadıköy'de bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi'yi ziyaret etti.

        Kulüpten yapılan açıklamada, Gözde Atasoy ile Trabzonspor'un forma reklam filminde Mattia Ahmet Minguzzi'yi canlandıran Eymen Yücel'in, bir araya geldikleri Yasemin Minguzzi'ye çiçek takdim ettikleri bildirildi.

        Trabzonspor Kulübünün Mattia Ahmet Minguzzi davasının takipçisi olacağı aktarılan açıklamada, "Sorumluların en ağır şekilde cezalandırılması için sürecin yakından izleyicisi olacağımızı kamuoyuna bildiririz." denildi.

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        Galeri

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