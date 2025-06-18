KCT 1461 Trabzon FK'da hedef, gelecek sezon play-off potasında tamamlamak

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek KCT 1461 Trabzon FK Başkanı Celil Hekimoğlu, 2025-2026 sezonunda play-off potasında bitirerek 1. Lig hedeflerini devam ettirmek istediklerini bildirdi.

Hekimoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 2025-2026 sezonunun tarihin en zorlu ve en keyifli 2. Ligi olacağını düşündüğünü belirtti.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta oynayacaklarına işaret eden Hekimoğlu, "Toplam 21 şehir takımı mücadele edecek. Çok zorlu rakiplerle oynayacağız. Biz de KCT 1461 Trabzon FK olarak, geçen yıldan daha iddialı, mücadeleci ve yarışmacı bir takım kuracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Hekimoğlu, mevcut kadrolarına kaliteli ve iyi oyuncular takviye edeceklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bilgi, birikim ve tecrübelerimiz ile zirveye oynayan bir kadro kuracağız. Bu, 'Şampiyonluğa kadro kuruyoruz' demek değildir çünkü bunun için çok büyük maliyet gerekiyor. Grubumuzda, belediyelerin limitsiz desteklediği takımlar var. Bizim hedefimiz bu sezonu ilk 5 arasında yani play-off potasında bitirip, 1. Lig hedefimizi sonuna kadar devam ettirmek."